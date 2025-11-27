Перевірте себе: ця поза сну свідчить про проблеми з нервовою системою

Певна поза сну, яку більшість людей вважає цілком безпечною, може сигналізувати про приховані проблеми з нервами. Іноді саме ця поза сигналізує про збої в нервовій системі.

Багато людей навіть не усвідомлюють, що засинають з розслабленими руками, але до 3-ї години ночі вони їх згинають і щільно притискають до грудей.

Часто це асоціюється з почуттям захисту та занепокоєнням. Тривале повторення може свідчити проблеми з нервової системою. Це також може уповільнити кровотік і викликати оніміння або поколювання в руках.

Тримання ліктя зігнутим протягом усієї ночі створює тиск у місцях проходження нервів.

Якщо ваші руки або кисті німіють щоночі, залишаються такими, що не мають часу після пробудження або з'являється слабкість протягом дня, то слід звернутися до лікаря.

Попереджувальні ознаки включають біль у руці, що стріляє, проблеми із захопленням предметів або навіть частіше падіння телефону. Не плутайте це з незграбністю.

Зазвичай це явище є тимчасовим і зникає, як тільки ви змінюєте становище під час сну. Але якщо це продовжується протягом тривалого часу, тижнів або місяців, то може виникнути пошкодження нервів.

Повернутися калачиком – це відчуття заспокоєння. Організм переходить у режим самозахисту, навіть коли немає загрози.

Коли нервова система знаходиться в стані підвищеної готовності через хронічний біль, стрес, поганий сон або травму, то людина підсвідомо приймає пози, які здаються безпечнішими.

Є прості способи спати по-іншому. Так, якщо ви спите на боці, то виконайте такі поради: покладіть невелику подушку або складений рушник між руками та грудьми, щоб запобігти повному згинанню. Візьміть подушку для тіла, щоб руки залишалися в нейтральному положенні, водночас даючи вам щось, за що можна триматися

Однак, якщо ви спите на спині, покладіть руки вздовж тіла або на подушку біля стегон. Руки повинні залишатися прямими або злегка зігнутими. Не підсовуйте їх під тіло чи подушку.

Оскільки ця поза часто відображає стан нервової системи, варто виконати заспокійливі методи перед сном, такі як дихальні вправи або легка розтяжка.

