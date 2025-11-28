О каких проблемах со здоровьем свидетельствует время засыпания

Слишком долгое или короткое засыпание может быть сигналом нарушений сна или хронического переутомления.

Сон. Фото: из открытых источников

Засыпание через несколько минут после того, как вы легли в постель, необязательно является причиной для беспокойства. Но в некоторых случаях это может быть сигнализировать о проблемах с организмом.

Так, слишком быстрое засыпание может быть признаком истощения и недосыпания.

Кроме того, вы можете спать достаточно долго, но этот сон — не глубокий, чтобы по-настоящему насытить энергией.

Например, если вы засыпаете слишком быстро из-за того, что много тренируетесь и работаете по 12 часов в день, то это может быть нормой.

Быстрое засыпание также может быть побочным эффектом лекарств или вызванным психическими расстройствами, такими как депрессия.

Апноэ сна чаще всего встречается у пожилых людей, оно также может быть причиной быстрого засыпания. Апноэ сна — это хроническое расстройство сна, при котором верхние дыхательные пути полностью или частично блокируются во время сна, что приводит к снижению содержания кислорода в крови и фрагментации сна.

С плотным графиком соблюдение режима сна может потребовать усилий. Нерегулярное время сна, плохие привычки сна, работа в вечерней смене смены, заболевания и стресс может способствовать слишком длительному засыпанию.

Также на это влияет употребление чрезмерного количества кофеина после 14:00, просмотр экранов за час до сна, дремота днем и много физических упражнений вечером.

Почти каждое психическое заболевание часто начинается с трудностей с засыпанием. Дистресс, тревога и другие эмоциональные проблемы могут вызвать бессонницу, приводя к возбуждению нервной системы.

При любых длительных проблемах со сном стоит обратиться к врачу.

Чтобы изменить свой график сна, подумайте о том, чтобы медитировать перед сном или не ложиться спать слишком поздно.

