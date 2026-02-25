logo_ukra

Про стрес забудете назавжди: легка звичка переверне ваше життя
Про стрес забудете назавжди: легка звичка переверне ваше життя

Багато людей, які перебувають у стані хронічного стресу, перебувають у постійній пильності

25 лютого 2026, 11:15
Автор:
Кравцев Сергей

Звичка регулярно прогулюватися на свіжому повітрі допомагає знизити рівень стресу, покращити настрій та відновити емоційну рівновагу. Щоб вони приносили ще більшу користь, варто дотримуватись простих порад.

Про стрес забудете назавжди: легка звичка переверне ваше життя

Стрес. Фото: з відкритих джерел

Коли ви відчуваєте стрес, то частина мозку, яка допомагає виявляти потенційні загрози та реагувати на них, залишається активною.

Багато людей, які перебувають у стані хронічного стресу, перебувають у постійній пильності. Природне середовище сприяє відновленню уваги та зменшує відчуття постійного моніторингу загрози. Ця зміна може сприяти більш спокійному настрою та кращому емоційному регулюванню.

Це не означає, що прогулянка парком замінює терапію або психіатричну допомогу. Йдеться про те, що навіть відносно короткий контакт із природним середовищем може допомогти мозку вийти з режиму підвищеної пильності та повернутися до більш регульованого базового рівня.

Коли стрес стає хронічним, то нервова система може проводити більше часу у стані підвищеної активації. Це означає, що частота серцевих скорочень та артеріальний тиск підвищуються швидше, а рівень гормонів стресу, таких як кортизол, залишається підвищеним довше, ніж зазвичай.

Дослідження, опубліковане на сайті Science Direct, показують, що вплив природного середовища пов'язаний із змінами цих фізіологічних маркерів. Результати свідчать, що час на природі пов'язані з зниженням рівня кортизолу, частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.

Терапевт Ліндсі Паолі каже, що час на свіжому повітрі допомагає нервовій системі регулюватися ефективніше, ніж у приміщенні. Це також призводить до покращення сну, більш чіткого мислення та меншої реакції на щоденний стрес.

Коли ви постійно перемикаєтеся між електронними листами, зустрічами та повідомленнями, система уваги залишається залученою протягом тривалого часу. Таке постійне навантаження може знизити здатність чітко зосереджуватися пізніше протягом дня.

У природному середовищі увага, як правило, переходить у менш вимогливий режим. Це може призвести до зменшення розумової втоми та покращення концентрації після цього.

Для тих, хто відчуває психічне виснаження після важкого дня, вихід на свіже повітря може допомогти відволіктися і перезавантажитися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — волосся випадає: від генетики до стресу – що впливає на його втрату.




Джерело: https://www.eatingwell.com/spending-time-in-nature-may-lower-stress-11909913

