Волосы выпадают: от генетики до стресса – что влияет на его потерю

Волосы выпадают у всех – мужчин и женщин, – но количество и причины различаются. Норма – до 50–100 волос в день . Больше – повод обратиться к врачу.

Выпадение волос: основные причины и когда следует бить тревогу

Генетика и старение – наиболее частые факторы. Андрогенетическая алопеция у мужчин заметна на верхушке и по линии роста, у женщин – равномерное поредение. С возрастом фолликулы слабеют, волосы становятся тоньше.

Стресс и факторы также играют роль. Например, украинцы, живущие рядом с боевыми зонами, часто чувствуют ночные взрывы – и волосы выпадают из-за перенапряжения.

Лечение болезней влияет на волосы : химиотерапия, лучевая терапия повреждают фолликулы. Психические расстройства, как трихотиломания, заставляют человека выдергивать волосы, травмирующие кожу.

Механические факторы – тугие прически, частая покраска, химические обработки – провоцируют тракционную алопецию. Гормональные изменения во время беременности или после родов, дефицит эстрогена и проблемы со щитовидной железой тоже ускоряют выпадение.

Недостаток железа, белка, цинка, некоторые лекарства и токсины – еще одна группа причин. Иногда выпадение связано с инфекциями, например сифилисом, воздействующим на волосы на голове, бровях и лице.

Когда обращаться к врачу? Если волосы выпадают больше нормы или сопровождаются другими симптомами, специалист поможет определить причину и подскажет методы лечения. В большинстве случаев волосы восстанавливаются после устранения факторов стресса, лечения болезни или со временем из-за естественных процессов старения.

