Волосся випадає: від генетики до стресу – що впливає на його втрату

Волосся випадає у всіх – чоловіків і жінок, – але кількість і причини різняться. Норма – до 50–100 волосин на день. Більше – привід звернутися до лікаря.

Випадіння волосся: основні причини та коли варто бити на сполох

Генетика та старіння – найчастіші фактори. Андрогенетична алопеція у чоловіків помітна на верхівці і по лінії росту, у жінок – рівномірне порідшання. З віком фолікули слабшають, волосся стає тоншим.

Стрес та психологічні чинники також грають роль. Наприклад, українці, що живуть поруч із бойовими зонами, часто відчувають нічні вибухи – і волосся випадає через перенапруження.

Лікування хвороб впливає на волосся: хімієтерапія, променева терапія пошкоджують фолікули. Психічні розлади, як трихотиломанія, змушують людини висмикувати волосся, що травмує шкіру.

Механічні фактори – тугі зачіски, часте фарбування, хімічні обробки – провокують тракційну алопецію. Гормональні зміни під час вагітності або після пологів, дефіцит естрогену та проблеми з щитоподібною залозою теж прискорюють випадіння.

Нестача заліза, білка, цинку, деякі ліки та токсини – ще одна група причин. Іноді випадіння пов’язане з інфекціями, наприклад сифілісом, що впливає на волосся на голові, бровах і обличчі.

Коли звертатися до лікаря? Якщо волосся випадає більше норми або супроводжується іншими симптомами, фахівець допоможе визначити причину і підкаже методи лікування. У більшості випадків волосся відновлюється після усунення факторів стресу, лікування хвороби або з часом через природні процеси старіння.

