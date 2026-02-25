О стрессе забудете навсегда: легкая привычка перевернет вашу жизнь

Привычка регулярно прогуливаться на свежем воздухе помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и восстановить эмоциональное равновесие. Чтобы они приносили еще большую пользу, стоит придерживаться простых советов.

Стресс. Фото: из открытых источников

Когда вы испытываете стресс, то часть мозга, которая помогает обнаруживать потенциальные угрозы и реагировать на них, остается активной.

Многие люди, находящиеся в состоянии хронического стресса, находятся в постоянной бдительности. Природная среда способствует восстановлению внимания и уменьшает ощущение постоянного мониторинга угрозы. Это изменение может способствовать более спокойному настроению и лучшей эмоциональной регуляции.

Это не означает, что прогулка по парку заменяет терапию или психиатрическую помощь. Речь идет о том, что даже относительно короткий контакт с естественной средой может помочь мозгу выйти из режима повышенной бдительности и вернуться к более регулируемому базовому уровню.

Когда стресс становится хроническим, то нервная система может проводить больше времени в состоянии повышенной активации. Это означает, что частота сердечных сокращений и артериальное давление повышаются быстрее, а уровень гормонов стресса, таких как кортизол, остается повышенным дольше, чем обычно.

Исследование, опубликованное на сайте Science Direct, показывают, что воздействие природной среды связано с измеряемыми изменениями этих физиологических маркеров. Результаты свидетельствуют, что проведение времени на природе связано со снижением уровня кортизола, частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Терапевт Линдси Паоли говорит, что время на свежем воздухе помогает нервной системе регулироваться эффективнее, чем в помещении. Это также приводит к улучшению сна, более четкому мышлению и меньшей реакции на ежедневный стресс.

Когда вы постоянно переключаетесь между электронными письмами, встречами и уведомлениями, то система внимания остается вовлеченной в течение длительного времени. Такая постоянная нагрузка может снизить способность четко сосредотачиваться позже в течение дня.

В естественной среде внимание, как правило, переходит в менее требовательный режим. Это может привести к уменьшению умственной усталости и улучшению концентрации после этого.

Для тех, кто чувствует психическое истощение после тяжелого дня, выход на свежий воздух может помочь отвлечься и "перезагрузиться".

Читайте также на портале "Комментарии" — волосы выпадают: от генетики до стресса – что влияет на его потерю.



