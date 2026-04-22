Здоров'я наше тіло Поширений фрукт творить дива зі сном: це має спробувати кожен
commentss НОВИНИ Всі новини

Поширений фрукт творить дива зі сном: це має спробувати кожен

Що допоможе засинати швидше та спати краще

22 квітня 2026, 12:46
Кречмаровская Наталия

Дослідження сну виявили вражаючий ефект поширеного фрукта на швидкість засинання та якість самого сну. Це допоможе тим, хто в ліжку довго перевертається з боку на бік, намагаючись заснути. 

Вирішити цю проблему допоможе простий та ефективний перекус — достатньої з’їсти ківі і можна швидко заснути, а сон буде глибшим, пише видання Express. Спеціалісти зазначають, що ківі перед сном підвищує рівень серотоніну та може допомогти швидше заснути та глибше спати. У Фонді сну уточнили, що серотонін – це хімічна речовина в мозку, яка регулює настрій та цикли сну. Для такого ефекту достатньо з’їсти два фрукти.  

“Учасники засинали на 42 відсотки швидше та спали довше. Фрукт містить високий рівень антиоксидантів і серотоніну, які сприяють сну”, — йдеться у повідомленні.

Спеціалісти зазначають, що продукти, багаті на ці сполуки, можуть допомогти регулювати природний цикл сну та неспання організму. Однак, за словами експертів, це не чарівне рішення. Для покращення якості сну  варто обмежити час перед екраном та дотримуватися регулярного часу сну.

Спеціалісти наголошують, що крім впливу на якість сну, ківі також має низку ширших переваг для здоров'я. Цей фрукт багатий на вітамін С, клітковину та калій, які підтримують імунітет та травлення. Дослідження показали, що раціон з високим вмістом фруктів та овочів покращують загальне здоров'я та можуть опосередковано сприяти кращому сну. Дослідники пояснюють, що продукти, багаті на поживні речовини, можуть допомогти регулювати гормони та зменшити запалення, що позитивно впливає на якість сну.

Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2192443/sleep-faster-deeper-eating-fruit 




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2192443/sleep-faster-deeper-eating-fruit
