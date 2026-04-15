Лікарі б’ють на сполох: більшість щодня перед сном робить катастрофічну помилку

Поширена звичка, яка часто спостерігається “перед сном” чи перед тривалою дорогою, може спричинити проблеми із сечовим міхуром. Йдеться про звичку “сходити в туалет на всяк випадок”.

Лікар Амір Хан зауважив, що дуже часті походи до туалету можуть спричинити тривалі наслідки, пише видання Express. Спеціаліст пояснив, що часті походи в туалет надсилають мозку неправильний сигнал.

“Сечовий міхур — це м’яз, і він працює з нервами, щоб повідомити мозку, коли він повний. Зазвичай цей сигнал до мозку не повинен надходити, доки сечовий міхур не вміщує від 300 до 500 мл сечі”, — зазначив він.

Однак якщо спорожняти його раніше система між сечовим міхуром і мозком починає перестроюватися. І з часом сечовий міхур звикає спорожнятися в менших об’ємах. Тобто сечовий міхур починає посилати сигнали про потребу спорожнитися, навіть коли ще не повний повністю. Саме так, за словами лікаря, розвиваються або погіршуються термінові позиви та нетримання сечі.

Щоб позбутися цієї звички доведеться “перенавчити” сечовий міхур — тобто його тренувати. Лікар радить зменшити випорожнення “про всяк випадок”. Варто дотримуватися певного режиму — ходити до туалету кожні три-чотири години.

“Якщо виникає позив до сечовипускання, зробіть паузу, вдихніть, залиштеся на місці, дайте сигналу минути, перш ніж йти до туалету”, — радить лікар.

За його словами, так можна навчити сечовий міхур, що це не надзвичайна ситуація. Варто зменшити споживання кофеїну та не пити багато рідини безпосередньо перед сном. Також лікар рекомендує виконувати вправи для м’язів тазового дна. Покращення буде помітним уже за два-чотири тижні, але для повного перенавчання сечового міхура може знадобитися від шести до дванадцяти тижнів.

