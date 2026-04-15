Врачи бьют тревогу: большинство ежедневно перед сном совершает катастрофическую ошибку

Распространенная привычка, которая часто наблюдается перед сном или перед длительной дорогой, может вызвать проблемы с мочевым пузырем. Речь идет о привычке "сходить в туалет на всякий случай".

Врач Амир Хан отметил, что очень частые походы в туалет могут привести к продолжительным последствиям, пишет издание Express. Специалист объяснил, что частые походы в туалет посылают мозгу неправильный сигнал.

"Мочевой пузырь — это мышца, и он работает с нервами, чтобы сообщить мозгу, когда он полон. Обычно этот сигнал в мозг не должен поступать, пока мочевой пузырь не вмещает от 300 до 500 мл мочи", — отметил он.

Однако если опорожнять его раньше система между мочевым пузырем и мозгом начинает перестраиваться. И со временем мочевой пузырь привыкает опорожняться в меньших объемах. То есть мочевой пузырь начинает посылать сигналы о необходимости опуститься, даже когда еще не полон полностью. Именно так, по словам врача, развиваются или ухудшаются срочные позывы и недержание мочи.

Чтобы избавиться от этой привычки придется "переучить" мочевой пузырь — то есть его тренировать. Врач советует уменьшить опорожнение "на всякий случай". Следует соблюдать определенный режим – ходить в туалет каждые три-четыре часа.

"Если возникает позыв к мочеиспусканию, сделайте паузу, вдохните, останьтесь на месте, дайте сигналу пройти, прежде чем идти в туалет", — советует врач.

По его словам, так можно научить мочевой пузырь, что это не чрезвычайная ситуация. Следует снизить потребление кофеина и не пить много жидкости непосредственно перед сном. Также врач рекомендует выполнять упражнения для мышц тазового дна. Улучшение будет заметным уже через две-четыре недели, но для полного переобучения мочевого пузыря может потребоваться от шести до двенадцати недель.

