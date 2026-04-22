Распространенный фрукт творит чудеса со сном: это должен попробовать каждый

Исследования сна выявили впечатляющий эффект распространенного фрукта на скорость засыпания и качество сна. Это поможет тем, кто в постели долго переворачивается с боку на бок, пытаясь уснуть.

Решить эту проблему поможет простой и эффективный перекус – достаточно съесть киви и можно быстро заснуть, а сон будет глубже, пишет издание Express. Специалисты отмечают, что киви перед сном повышает уровень серотонина и помогает быстрее заснуть и глубже спать. В Фонде сна уточнили, что серотонин – это химическое вещество в мозге, регулирующее настроение и циклы сна. Для такого эффекта достаточно съесть два фрукта.

"Участники засыпали на 42 процента быстрее и спали дольше. Фрукт содержит высокий уровень антиоксидантов и серотонина, способствующих сну", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что продукты, богатые этими соединениями, могут помочь регулировать естественный цикл сна и бодрствование организма. Однако, по словам экспертов, это не волшебное решение. Для улучшения качества сна следует ограничить время перед экраном и соблюдать регулярное время сна.

Специалисты отмечают, что помимо влияния на качество сна, киви также имеет ряд более широких преимуществ для здоровья. Этот фрукт богат витамином С, клетчаткой и калием, которые поддерживают иммунитет и пищеварение. Исследования показали, что рацион с высоким содержанием фруктов и овощей улучшает общее здоровье и может косвенно способствовать лучшему сну. Исследователи объясняют, что продукты, богатые питательными веществами, могут помочь регулировать гормоны и уменьшить воспаление, что положительно влияет на качество сна.

