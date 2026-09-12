Поширена звичка "вбиває" організм: ТОП-5 наслідків тривалого використання телефону

Смартфон давно став незамінною частиною нашого життя. Та постійне гортання стрічки має ціну — вона може стосуватися не лише втомлених очей.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Телефон може непомітно бити по здоров’ю, якщо проводити з ним занадто багато часу. Про п’ять можливих наслідків надмірного використання смартфона розповів британський лікар і телеведучий доктор Амір Хан, пише видання Mirror.

За його словами, тривале перебування перед екраном може позначатися на зорі, шиї, якості сну, психічному стані та рівні фізичної активності.

1. Напруження очей. Під час перегляду екрана людина може моргати рідше, через що поверхня ока пересихає. Це здатне провокувати втому очей, затуманений зір і головний біль. Хан радить регулярно відводити погляд від екрана. Особливо корисно дивитися на об’єкти, які розташовані на різній відстані.

2. “Технологічна шия” — коли голова постійно нахилена вперед, навантаження на шийні м’язи зростає. З часом це може призвести до болю, перенапруження та інших проблем із поставою.

3. Погіршення якості сну. За словами лікаря, світло від екрана впливає на вироблення мелатоніну — гормону, який допомагає організму підготуватися до сну. Навіть нетривале користування смартфоном безпосередньо перед відпочинком може ускладнювати засинання.

4. Психічне здоров’я. Тривалий час перед екраном і постійний потік сповіщень можуть підтримувати стан напруженості. Дослідження, на які він посилається, пов’язують надмірний час перед екраном із тривожністю та депресивними симптомами, особливо серед молоді.

5. Зменшення активності. Лікар пояснив, що чим довше людина сидить із телефоном, тим менше часу залишається на звичайну фізичну активність. Малорухливий спосіб життя пов’язують із вищим ризиком ожиріння, серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

“Тож наступного разу, коли ви гортатимете сторінки, дайте перепочинок своїм очам, шиї та розуму. Ваше майбутнє “я” буде вам вдячне”, — підсумував доктор Амір Хан.

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