Названо несподіваний симптом деменції, який з’являється до проблем з пам’яттю

Погіршення голосу без проблем зі слухом може бути пов’язане з вищим ризиком когнітивного зниження. До такого висновку дійшли дослідники Університету Дрекселя у Філадельфії, які проаналізували дані понад 833 тисяч пацієнтів.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Дослідники виявили: люди з розладами голосу, але без втрати слуху, мали на 58% вищий ризик розвитку деменції або когнітивних порушень, ніж ті, хто не мав проблем із голосом, пише видання Mirror.

Результати дослідження приголомшили

Раніше основну увагу в таких випадках приділяли саме втраті слуху. Вона вже давно пов’язується з підвищеним ризиком деменції: людина може менше спілкуватися, уникати соціальних контактів, а мозок отримує менше стимулів.

Однак нова робота вчених змушує подивитися на проблему ширше. Розлади голосу можуть виявитися не менш важливим сигналом.

Дослідники проаналізували медичні дані понад 833 000 пацієнтів, які проходили щорічні огляди у сімейних лікарів у США. Інформацію брали щонайменше за рік до встановлення діагнозу порушення голосу або слуху.

Виявилося, що зв’язок між проблемами голосу та когнітивним зниженням був сильнішим, ніж у пацієнтів, які мали лише втрату слуху.

Чому голос може бути важливим

Старший автор дослідження, професор Медичного коледжу Дрекселя Роберт Саталофф пояснив, що проблеми з голосом можуть змінювати повсякденну поведінку людини.

“Якщо у вас є розлад голосу, який впливає на звучання вашого голосу, або якщо ви відчуваєте біль, коли намагаєтеся говорити чи співати, цілком природно рідше брати участь у соціальних чи інших заходах, що підтримують роботу мозку”, — пояснив Саталофф.

За його словами, подібну картину медики вже спостерігають у пацієнтів із хворобою Паркінсона. У них порушення голосу нерідко з’являються ще до інших характерних фізичних симптомів.

При цьому найсильніший зв’язок із деменцією дослідники виявили серед людей, які одночасно мали проблеми зі слухом і голосом. Але показовим стало інше: пацієнти з розладом голосу без втрати слуху також мали більший ризик когнітивних порушень, ніж люди лише з втратою слуху.

Поради спеціалістів

Автори роботи закликають провести додаткові дослідження. Вчені хочуть з’ясувати, чи справді порушення голосу можуть бути раннім маркером когнітивного зниження і чи здатне лікування таких проблем впливати на подальший перебіг.

Саталофф також радить людям із тривалими проблемами голосу звертатися до отоларинголога. Такий фахівець може за потреби організувати додаткову когнітивну оцінку.

Водночас саме дослідження показує зв’язок, а не доводить, що розлад голосу безпосередньо спричиняє деменцію. Це важлива різниця, яку не варто ігнорувати.

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