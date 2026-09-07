Назван неожиданный симптом деменции, который появляется до проблем с памятью

Ухудшение голоса без проблем со слухом может быть связано с более высоким риском когнитивного снижения. К такому выводу пришли исследователи Университета Дрекселя в Филадельфии, проанализировавшие данные более 833 тысяч пациентов.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Исследователи обнаружили: люди с расстройствами голоса, но без потери слуха, имели на 58% более высокий риск развития деменции или когнитивных нарушений, чем те, кто не имел проблем с голосом, пишет издание Mirror.

Результаты исследования ошеломили

Раньше основное внимание в таких случаях уделялось именно потере слуха. Она уже давно увязывается с повышенным риском деменции: человек может меньше общаться, избегать социальных контактов, а мозг получает меньше стимулов.

Однако новая работа учёных заставляет посмотреть на проблему шире. Расстройства голоса могут оказаться не менее важным сигналом.

Исследователи проанализировали медицинские данные более 833 000 пациентов, проходивших ежегодные осмотры у семейных врачей в США. Информацию принимали по меньшей мере за год до установления диагноза нарушения голоса или слуха.

Оказалось, что связь между проблемами голоса и когнитивным снижением была сильнее, чем у пациентов, которые имели только потерю слуха.

Почему голос может быть важным

Старший автор исследования, профессор Медицинского колледжа Дрекселя Роберт Саталофф объяснил, что проблемы с голосом могут изменять повседневное поведение человека.

"Если у вас есть расстройство голоса, которое влияет на звучание вашего голоса, или если вы чувствуете боль, когда пытаетесь говорить или петь, вполне естественно реже участвовать в социальных или других мероприятиях, поддерживающих работу мозга", — объяснил Саталофф.

По его словам, подобную картину медики уже наблюдают у пациентов с болезнью Паркинсона. У них нарушения голоса нередко появляются еще до других характерных физических симптомов.

При этом сильнейшую связь с деменцией исследователи обнаружили среди людей, одновременно имевших проблемы со слухом и голосом. Но показательным стало другое: пациенты с расстройством голоса без потери слуха также имели больший риск когнитивных нарушений, чем люди с потерей слуха.

Советы специалистов

Авторы работы призывают провести дополнительные исследования. Ученые хотят выяснить, действительно ли нарушения голоса могут быть ранним маркером когнитивного снижения и способно ли лечение таких проблем влиять на дальнейшее течение.

Саталофф также советует людям с продолжительными проблемами голоса обращаться к отоларингологу. Такой специалист может при необходимости организовать дополнительную когнитивную оценку.

В то же время само исследование показывает связь, а не доказывает, что расстройство голоса напрямую приводит к деменции. Это важная разница, которую не следует игнорировать.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптомах деменции, возникающих до 30 лет.