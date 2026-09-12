Распространенная привычка "убивает" организм: ТОП-5 последствий длительного использования телефона

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Кречмаровская Наталия
Смартфон давно стал незаменимой частью нашей жизни. Но постоянное пролистывание ленты имеет цену – она может касаться не только уставших глаз.
Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото
Телефон может незаметно бить по здоровью, если проводить с ним слишком много времени. О пяти возможных последствиях чрезмерного использования смартфона рассказал британский врач и телеведущий доктор Амир Хан, пишет издание Mirror.
По его словам, длительное пребывание перед экраном может сказываться на звезде, шее, качестве сна, психическом состоянии и уровне физической активности.
1. Напряжение глаз. При просмотре экрана человек может моргать реже, поэтому поверхность глаза пересыхает. Это способно провоцировать усталость глаз, затуманенное зрение и головную боль. Хан советует регулярно отводить взор от экрана. Особенно полезно смотреть на объекты, расположенные на разном расстоянии.
2. "Технологическая шея" — когда голова постоянно наклонена вперед, нагрузка на шейные мышцы растет. Со временем это может привести к боли, перенапряжению и другим проблемам с осанкой.
3. Ухудшение свойства сна. По словам врача, свет от экрана влияет на выработку мелатонина – гормона, который помогает организму подготовиться ко сну. Даже непродолжительное использование смартфона непосредственно перед отдыхом может затруднять засыпание.
4. Психическое здоровье. Длительное время перед экраном и постоянный поток уведомлений могут поддерживать состояние напряженности. Исследования, которые он ссылается, связывают чрезмерное время перед экраном с тревожностью и депрессивными симптомами, особенно среди молодежи.
5. Уменьшение активности. Врач объяснил, что чем дольше сидит человек с телефоном, тем меньше времени остается на обычную физическую активность. Малоподвижный образ жизни связывают с более высоким риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.
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