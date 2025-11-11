Поширена ранкова звичка: вона дуже підвищує рівень цукру у крові

Солодкі сніданки, зокрема пластівці із цукром, солодкі йогурти, круасани чи булочки викликають швидке підвищення рівня глюкози у крові. Такі коливання стимулюють надмірне вироблення інсуліну, що з часом може призвести до інсулінорезистентності.

Вживання тістечка або солодкого латте може призвести до швидкого підвищення рівня глюкози у крові. Це особливо актуально, якщо сніданок не містить багато клітковини, білка або корисних жирів, щоб уповільнити всмоктування цукру в кров.

Такий швидкий сплеск цукру в крові змушує підшлункову залозу виділяти велику кількість інсуліну, що може призвести до швидкого зниження рівня цукру в крові. Це може призвести до того, що ви відчуєте тремтіння, дратівливість або голод через годину-дві.

Деякі люди можуть насправді виділяти занадто багато інсуліну після їжі з високим вмістом цукру, і їхній організм надмірно компенсує це, що призводить до занадто низького рівня глюкози в крові. Цей стан відомий як реактивна гіпоглікемія.

Для деяких людей це може призвести до низької енергії та потягу до більшої кількості цукру.

Краще розпочати свій день зі збалансованої страви, що містить білок, клітковину та корисні жири. Білок і клітковина уповільнюють травлення та підтримують стабільний рівень цукру в крові, а не стрімкий стрибок, як це роблять солодкі рафіновані вуглеводи.

Поєднання вуглеводів із білком допомагає уповільнити засвоєння глюкози. Варто додавати до вівсянки звичайний грецький йогурт або трохи протеїнового порошку. Інші варіанти білка включають яйця, сир, тофу, боби, горіхи та насіння.

Соки, ароматизовані кавові напої, підсолоджені кавові вершки, газовані напої та енергетичні напої часто містять багато доданого цукру, що може спричинити швидке підвищення рівня цукру в крові та збільшити ризик розвитку діабету 2 типу.

