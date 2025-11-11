logo

Распространенная утренняя привычка: она очень сильно повышает уровень сахара в крови
commentss НОВОСТИ Все новости

Распространенная утренняя привычка: она очень сильно повышает уровень сахара в крови

Начните свой день со сбалансированного блюда, содержащего белок, клетчатку и полезные жиры

11 ноября 2025, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сладкие завтраки, в частности хлопья с сахаром, сладкие йогурты, круассаны или булочки вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Такие колебания стимулируют чрезмерную выработку инсулина, что со временем может привести к инсулинорезистентности.

Завтрак. Фото: из открытых источников

Употребление пирожного или сладкого латте может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Это особенно актуально, если завтрак не содержит много клетчатки, белка или полезных жиров, чтобы замедлить всасывание сахара в кровь.

Такой быстрый всплеск сахара в крови заставляет поджелудочную железу выделять большое количество инсулина, что может привести к быстрому падению уровня сахара в крови. Это может привести к тому, что вы почувствуете дрожь, раздражительность или голод через час-два.

Некоторые люди могут на самом деле выделять слишком много инсулина после еды с высоким содержанием сахара, и их организм чрезмерно компенсирует это, что приводит к слишком низкому уровню глюкозы в крови. Это состояние известно как реактивная гипогликемия.

Для некоторых людей это может привести к низкой энергии и тяге к большему количеству сахара.

Лучше начать свой день со сбалансированного блюда, содержащего белок, клетчатку и полезные жиры. Белок и клетчатка замедляют пищеварение и поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а не стремительный скачок, как это делают сладкие рафинированные углеводы.

Сочетание углеводов с белком помогает замедлить усвоение глюкозы. Стоит добавлять к овсянке обычный греческий йогурт или немного протеинового порошка. Другие варианты белка включают яйца, сыр, тофу, бобы, орехи и семена.

Соки, ароматизированные кофейные напитки, подслащенные кофейные сливки, газированные напитки и энергетические напитки часто содержат много добавленного сахара, что может вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови и увеличить риск развития диабета 2 типа.

Читайте также на портале "Комментарии" — как лучше снизить уровень сахара в крови: ученые определили неожиданный фрукт.




Источник: https://www.eatingwell.com/morning-habit-that-can-spike-your-blood-sugar-11846280

