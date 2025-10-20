Как лучше снизить уровень сахара в крови: ученые определили неожиданный фрукт

Несмотря на естественную сладость, манго может оказаться полезным для людей с повышенным уровнем сахара в крови или преддиабетом. Новые исследования показывают, что регулярное употребление этого тропического фрукта оказывает положительное влияние на гликемические показатели. Как сообщает издание Verywell Health, ежедневное потребление одного среднего размера манго может способствовать нормализации уровня сахара.

Фото: из открытых источников

В исследовании, продолжавшемся 24 недели, ученые изучали, как ежедневное употребление 300 г манго влияет на обмен глюкозы у людей с преддиабетом – состоянием, при котором организм теряет способность адекватно реагировать на сахар. Результаты сравнивали с другой группой, ежедневно получавшей гранола-батончик с таким же количеством калорий.

Один из авторов исследования, доктор философии и диетолог Раеде Басири, отметил, что манго, кроме природных сахаров, содержит большое количество клетчатки, витамин С, каротиноиды и полифенолы, включая мангиферин, кверцетин и галлу кислоту. Эти вещества связаны с улучшением чувствительности к инсулину и снижением воспалительных процессов в теле.

Участники, которые ели манго, показали лучшие результаты по уровню глюкозы натощак и повышенной чувствительности к инсулину. Диетолог Аманда Сауседа подчеркнула, что важно не только содержание калорий в продукте, но и его "пищевая матрица", то есть комплексное сочетание питательных веществ, влияющих на то, как организм усваивает пищу.

Особое внимание эксперт обратила на сочетание фруктов с белковыми продуктами. Такая комбинация помогает медленнее усваивать природные сахара, что предотвращает резкие прыжки глюкозы в крови. Поэтому людям с преддиабетом рекомендуется есть фрукты не по отдельности, а с добавлением белка – например, с йогуртом, орехами или сыром.

Манго это не только вкусный, но и потенциально полезный фрукт, который может стать частью сбалансированного питания для тех, кто стремится контролировать уровень сахара естественным путем.

