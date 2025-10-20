Як найкраще знизити рівень цукру у крові: вчені визначили несподіваний фрукт

Попри природну солодкість, манго може бути корисним для людей з підвищеним рівнем цукру в крові або переддіабетом. Нові дослідження показують, що регулярне вживання цього тропічного фрукта позитивно впливає на глікемічні показники. Як повідомляє видання Verywell Health, щоденне споживання одного манго середнього розміру може сприяти нормалізації рівня цукру.

Фото: з відкритих джерел

У дослідженні, яке тривало 24 тижні, вчені вивчали, як щоденне вживання 300 г манго впливає на обмін глюкози у людей із переддіабетом — станом, за якого організм втрачає здатність адекватно реагувати на цукор. Результати порівнювали з іншою групою, яка щодня отримувала гранола-батончик з такою ж кількістю калорій.

Одна з авторок дослідження, докторка філософії та дієтолог Раеде Басірі, зазначила, що манго, крім природних цукрів, містить велику кількість клітковини, вітамін С, каротиноїди та поліфеноли, включно з мангіферином, кверцетином і галою кислотою. Ці речовини пов’язані з покращенням чутливості до інсуліну та зниженням запальних процесів у тілі.

Учасники, які їли манго, показали кращі результати за рівнем глюкози натщесерце та підвищеною чутливістю до інсуліну. Дієтолог Аманда Сауседа наголосила, що важливо не лише вміст калорій у продукті, а й його "харчова матриця" — тобто комплексне поєднання поживних речовин, що впливають на те, як організм засвоює їжу.

Особливу увагу експертка звернула на поєднання фруктів з білковими продуктами. Така комбінація допомагає повільніше засвоювати природні цукри, що запобігає різким стрибкам глюкози в крові. Тому людям із переддіабетом рекомендується їсти фрукти не окремо, а з додаванням білка — наприклад, з йогуртом, горіхами або сиром.

Манго — це не лише смачний, а й потенційно корисний фрукт, який може стати частиною збалансованого харчування для тих, хто прагне контролювати рівень цукру природним шляхом.

Раніше "Коментарі" вже писали, що жовчнокам’яна хвороба часто протікає безсимптомно, поки не дає ускладнень. Одним із ефективних способів профілактики є правильне харчування — медики виділяють низку продуктів, здатних суттєво зменшити ризик утворення каменів у жовчному міхурі.