Ризик появи каміння у жовчному міхурі знизиться до нуля: медики шокували відкрииттям
Ризик появи каміння у жовчному міхурі знизиться до нуля: медики шокували відкрииттям

Камені в жовчному міхурі діагностують у кожної п’ятої жінки та кожного десятого чоловіка після 50 років, але правильне харчування допомагає знизити ризик їх утворення.

20 жовтня 2025, 07:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Жовчнокам’яна хвороба часто протікає безсимптомно, поки не дає ускладнень. Одним із ефективних способів профілактики є правильне харчування — медики виділяють низку продуктів, здатних суттєво зменшити ризик утворення каменів у жовчному міхурі.

Ризик появи каміння у жовчному міхурі знизиться до нуля: медики шокували відкрииттям

Фото: з відкритих джерел

За статистикою, камені в жовчному міхурі виявляють у приблизно 20% жінок та 10% чоловіків віком понад 50 років. Водночас збалансований раціон допомагає підтримати нормальний склад жовчі та запобігати формуванню конкрементів.

У щоденному меню бажано зробити акцент на овочах, фруктах і продуктах, багатих на харчові волокна. Клітковина сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину — одного з чинників утворення каменів. Медики рекомендують вживати не менше 20–30 грамів клітковини на добу. Її джерелами є цільнозернові крупи, бобові культури, горіхи, а також яблука, груші, броколі та морква.

Крім того, корисними для жовчного міхура є оливкова олія та риб’ячий жир. Ці продукти стимулюють нормальне скорочення жовчного міхура та сприяють його очищенню. Ще одним цінним продуктом є овес — він не містить трансжирів і холестерину, але добре виводить токсини й нормалізує обмін речовин.

Цікаво, що науковці також рекомендують помірне вживання кави. Згідно з дослідженнями, 3–4 чашки кави на день (з кофеїном) можуть знижувати концентрацію холестерину в жовчі та сприяти її природному очищенню. Втім, важливо не перевищувати рекомендовану дозу.

З іншого боку, слід обмежити смажені страви, солодощі, рафіновані вуглеводи й продукти з високим вмістом шкідливих жирів. Надмірне їх споживання може спровокувати застій жовчі та підвищити ризик утворення каменів.

Раніше портал "Коментарі" писав, що популярна пряність, що давно використовується в кулінарії та народній медицині, — кардамон — виявилась джерелом біоактивних речовин, які можуть зміцнювати імунітет. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Foods, екстракт із насіння кардамону здатен активувати природні захисні механізми організму проти вірусних інфекцій.



