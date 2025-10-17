logo_ukra

Доступна у всіх магазинах: унікальна спеція, з якою можна забути про віруси

Активні сполуки з насіння кардамону допомагають організму боротися з вірусами.

17 жовтня 2025, 10:40
Клименко Елена

Популярна пряність, що давно використовується в кулінарії та народній медицині, — кардамон — виявилась джерелом біоактивних речовин, які можуть зміцнювати імунітет. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Foods, екстракт із насіння кардамону здатен активувати природні захисні механізми організму проти вірусних інфекцій.

Доступна у всіх магазинах: унікальна спеція, з якою можна забути про віруси

Фото: з відкритих джерел

У фокусі вчених опинився гарячий водний екстракт цієї спеції, а також його основна діюча речовина — 1,8-цинеол. Як показали результати, ці сполуки стимулюють вироблення інтерферонів першого типу — білків, що відіграють критичну роль у противірусній відповіді. Інтерферони допомагають імунним клітинам розпізнавати чужорідні РНК і ДНК, а також блокувати розмноження вірусів на ранніх стадіях зараження.

Особливо цікаві результати були отримані під час експериментів на клітинах легеневої тканини людини. З’ясувалося, що навіть натуральні компоненти кардамону здатні запускати потужні імунні реакції, ефективність яких можна порівняти з деякими медикаментозними засобами.

Це відкриття ще раз доводить, що звичні нам спеції можуть мати неочікувані властивості, які варто досліджувати для розробки нових профілактичних або терапевтичних підходів.

Нагадаємо, нещодавно інше дослідження показало, що екстракт мексиканського орегано містить речовини, потенційно здатні боротися з агресивними формами раку молочної залози, які погано реагують на традиційне лікування.

Як вже писали "Коментарі", попри поширену думку, понеділок не є найстресовішим днем тижня. Дослідження Лондонської школи економіки показало, що найбільший емоційний спад люди переживають у вівторок. 



