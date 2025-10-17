Доступна во всех магазинах: уникальная специя, с которой можно забыть о вирусах

Популярная пряность, давно используемая в кулинарии и народной медицине — кардамон — оказалась источником биоактивных веществ, которые могут укреплять иммунитет. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Foods, экстракт из семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусных инфекций.

Фото: из открытых источников

В фокусе ученых оказался горячий водный экстракт этой специи, а также его основное действующее вещество – 1,8-цинеол. Как показали результаты, эти соединения стимулируют выработку интерферонов первого типа – белков, играющих критическую роль в противовирусном ответе. Интерфероны помогают иммунным клеткам распознавать чужеродные РНК и ДНК, а также блокировать размножение вирусов на ранних стадиях заражения.

Особенно интересные результаты были получены в ходе экспериментов на клетках легочной ткани человека. Выяснилось, что даже натуральные компоненты кардамона способны запускать мощные иммунные реакции, эффективность которых сравнима с некоторыми медикаментозными средствами.

Это открытие еще раз доказывает, что привычные нам специи могут обладать неожиданными свойствами, которые следует исследовать для разработки новых профилактических или терапевтических подходов.

