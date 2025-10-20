Риск появления камней в желчном пузыре снизится до нуля: медики шокировали открытием

Желчнокаменная болезнь часто протекает бессимптомно, пока не дает осложнений. Одним из эффективных способов профилактики является правильное питание — медики выделяют ряд продуктов, способных существенно снизить риск образования камней в желчном пузыре.

По статистике, камни в желчном пузыре обнаруживают у примерно 20% женщин и 10% мужчин старше 50 лет. В то же время сбалансированный рацион помогает поддержать нормальный состав желчи и предотвращать формирование конкрементов.

В ежедневном меню желательно сделать акцент на овощах, фруктах и продуктах, богатых пищевыми волокнами. Клетчатка способствует снижению уровня "плохого" холестерина — одного из факторов образования камней. Медики рекомендуют употреблять не менее 20–30 г клетчатки в сутки. Ее источниками являются цельнозерновые крупы, бобовые культуры, орехи, а также яблоки, груши, брокколи и морковь.

Кроме того, полезными для желчного пузыря оливковое масло и рыбий жир. Эти продукты стимулируют нормальное сокращение желчного пузыря и способствуют его очищению. Еще одним ценным продуктом является овес – он не содержит трансжиров и холестерина, но хорошо выводит токсины и нормализует обмен веществ.

Интересно, что ученые также рекомендуют умеренное употребление кофе. Согласно исследованиям, 3–4 чашки кофе в день (с кофеином) могут снижать концентрацию холестерина в желчи и способствовать ее естественной очистке. Впрочем, важно не превышать рекомендуемую дозу.

Не считая того, следует ограничить жареные блюда, сладости, рафинированные углеводы и продукты с высоким содержанием вредных жиров. Чрезмерное их потребление может спровоцировать застой желчи и повысить риск образования камней.

