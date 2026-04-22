Поширена денна звичка літніх людей збільшує ризик смертності: що не варто робити

Звичайна денна звичка, яку час від часу люблять робити всі, насправді може свідчити про серйозну проблему зі здоров'ям. Нове дослідження показує, що надмірний денний сон може сигналізувати про потенційно фатальні проблеми зі здоров'ям у літніх людей.

Пенсіонер. Ілюстративне фото

Дослідження показує, що люди похилого віку, які регулярно сплять, особливо вранці, стикаються з вищим ризиком смертності, ніж їхні однолітки.

Американські вчені за результатами 19-річного дослідження визначили, що тривалий, більш регулярний та ранковий сон пов'язаний зі збільшенням ризику смертності, пише видання Mirror.

Провідний дослідник, доктор Ченьлу Гао з лікарні Массачусетс Дженерал Брігем, пояснюючи результати дослідження, зауважив, що надмірний сон у пізньому віці пов’язаний з нейродегенерацією, серцево-судинними захворюваннями та навіть більшою захворюваністю. При цьому він зазначив, що під час дослідження не враховувалась регулярність денного сну.

Попередні дослідження, як пояснили вчені, показали, що від 20% до 60% літніх людей сплять вдень. Пояснюють, що періодичний відпочинок може приносити користь, однак частий денний сон у літніх людей пов'язаний з численними проблемами зі здоров'ям.

“Результати дослідження показали, що довший, частіший та ранковий сон пов'язаний зі збільшенням смертності. Кожна додаткова година денного сну на день відповідала приблизно на 13% вищому ризику смертності. Кожен додатковий сон на день був пов'язаний приблизно з 7% вищим ризиком смертності, тоді як ті, хто дрімав вранці, стикалися з 30% вищим ризиком смертності порівняно з тими, хто дрімав вдень”, — йдеться у повідомленні.

Вчені зазначають, що збільшується рівень смертності при регулярному ранковому чи денному сну. Зауважують, що надмірний сон, ймовірно, вказує на наявність основного захворювання, хронічних станів, порушень сну або дисрегуляції циркадного циклу

