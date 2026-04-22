Распространенная дневная привычка пожилых людей увеличивает риск смертности: что не стоит делать

Обычная дневная привычка, которую время от времени любят делать все, действительно может свидетельствовать о серьезной проблеме со здоровьем. Новое исследование показывает, что чрезмерный дневной сон может сигнализировать о потенциально роковых проблемах со здоровьем у пожилых людей.

Исследование показывает, что пожилые люди, которые регулярно спят, особенно утром, сталкиваются с более высоким риском смертности, чем их сверстники.

Американские ученые по результатам 19-летнего исследования определили, что длительный, регулярный и утренний сон связан с увеличением риска смертности, пишет издание Mirror.

Ведущий исследователь доктор Чэньлу Гао из больницы Массачусетс Дженерал Бригем, объясняя результаты исследования, отметил, что чрезмерный сон в позднем возрасте связан с нейродегенерацией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже большей заболеваемостью. При этом он отметил, что при исследовании не учитывалась регулярность дневного сна.

Предыдущие исследования, как объяснили ученые, показали, что от 20% до 60% пожилых спят днем. Объясняют, что периодический отдых может приносить пользу, однако частый дневной сон у пожилых людей связан с многочисленными проблемами со здоровьем.

"Результаты исследования показали, что более длинный, более частый и утренний сон связан с увеличением смертности. Каждый дополнительный час дневного сна в день соответствовал примерно на 13% более высокому риску смертности. Каждый дополнительный сон в день был связан примерно с 7% более высоким риском смертности, тогда как те, кто дремал утром, сталкивались с 30% более высоким риском смертности по сравнению с дремавшими днем”, — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что увеличивается уровень смертности при регулярном утреннем или дневном сне. Отмечают, что чрезмерный сон, вероятно, указывает на наличие основного заболевания, хронических состояний, нарушений сна или дисрегуляции циркадного цикла.

