Главная Новости Здоровье наше тело Распространенная дневная привычка пожилых людей увеличивает риск смертности: что не стоит делать
НОВОСТИ

Распространенная дневная привычка пожилых людей увеличивает риск смертности: что не стоит делать

Люди, которые часто делают это днем, рискуют раньше умереть

22 апреля 2026, 19:41
Кречмаровская Наталия

Обычная дневная привычка, которую время от времени любят делать все, действительно может свидетельствовать о серьезной проблеме со здоровьем. Новое исследование показывает, что чрезмерный дневной сон может сигнализировать о потенциально роковых проблемах со здоровьем у пожилых людей.

Исследование показывает, что пожилые люди, которые регулярно спят, особенно утром, сталкиваются с более высоким риском смертности, чем их сверстники.

Американские ученые по результатам 19-летнего исследования определили, что длительный, регулярный и утренний сон связан с увеличением риска смертности, пишет издание Mirror.

Ведущий исследователь доктор Чэньлу Гао из больницы Массачусетс Дженерал Бригем, объясняя результаты исследования, отметил, что чрезмерный сон в позднем возрасте связан с нейродегенерацией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже большей заболеваемостью. При этом он отметил, что при исследовании не учитывалась регулярность дневного сна.

Предыдущие исследования, как объяснили ученые, показали, что от 20% до 60% пожилых спят днем. Объясняют, что периодический отдых может приносить пользу, однако частый дневной сон у пожилых людей связан с многочисленными проблемами со здоровьем.

"Результаты исследования показали, что более длинный, более частый и утренний сон связан с увеличением смертности. Каждый дополнительный час дневного сна в день соответствовал примерно на 13% более высокому риску смертности. Каждый дополнительный сон в день был связан примерно с 7% более высоким риском смертности, тогда как те, кто дремал утром, сталкивались с 30% более высоким риском смертности по сравнению с дремавшими днем”, — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что увеличивается уровень смертности при регулярном утреннем или дневном сне. Отмечают, что чрезмерный сон, вероятно, указывает на наличие основного заболевания, хронических состояний, нарушений сна или дисрегуляции циркадного цикла.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой алкоголь быстрее всего "убивает" почки.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/common-daytime-habit-could-very-37044523
