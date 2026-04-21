Піші прогулянки по 20 хвилин знижують ризик раку

Звичайні піші прогулянки можуть мати значно більший вплив на здоров’я, ніж вважалося раніше. Нові наукові дані свідчать: навіть 20 хвилин руху щодня здатні суттєво знизити ризик розвитку онкологічних захворювань.

Звичайні прогулянки можуть стати потужною профілактикою онкології

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Американська онкологічна спільнота.

Масштабне дослідження: що з’ясували вчені

Дослідження охопило понад 755 тисяч людей і тривало десять років. Такий обсяг даних дозволив отримати максимально точні результати та виявити чітку залежність між фізичною активністю і ризиком розвитку раку.

Вчені дійшли висновку, що регулярні піші прогулянки навіть невеликої тривалості вже дають відчутний захисний ефект для організму.

Які види раку можна “відтермінувати”

Згідно з результатами, щоденна активність допомагає знизити ризик раку печінки приблизно на 18% як у чоловіків, так і у жінок.

У жінок також фіксується зниження ризику раку молочної залози – на 6% при 2,5 годинах активності на тиждень і до 10% при п’яти годинах.

Щодо раку нирок, показники також оптимістичні – ризик зменшується на 11–18% залежно від рівня фізичної активності.

Окрім цього, помірні навантаження знижують імовірність раку кишечника у чоловіків приблизно на 14%, а раку матки у жінок – на 18%.

Чому це працює

Фахівці пояснюють ефект комплексною дією руху на організм. Регулярна активність покращує обмін речовин, знижує рівень запалення та допомагає контролювати вагу.

Крім того, фізична активність позитивно впливає на гормональний баланс і зміцнює імунну систему, що також відіграє важливу роль у профілактиці онкологічних захворювань.

Скільки потрібно рухатися

Дослідники наголошують: не обов’язково займатися інтенсивним спортом. Достатньо звичайних прогулянок у помірному темпі.

Навіть 20 хвилин на день можуть стати першим кроком до зниження ризиків. А збільшення активності до 2,5–5 годин на тиждень дає ще кращі результати.

Що це означає для кожного

Результати дослідження вкотре підтверджують: профілактика може бути простою і доступною. Замість складних програм чи дорогих процедур достатньо регулярно рухатися.

Це особливо важливо в умовах сучасного способу життя, коли багато людей проводять більшість часу сидячи.

