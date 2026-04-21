Ваш мозок під загрозою: 5 звичок, від яких краще позбутися вже сьогодні

Неврологи виділили п’ять щоденних звичок, які поступово прискорюють вікові зміни мозку, спричиняють "туман" у свідомості та можуть підвищувати ризик розвитку серйозних неврологічних порушень. Серед головних факторів ризику фахівці називають нестачу сну, малорухливий спосіб життя та незбалансоване харчування.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Eating Well, неврологиня Кімберлі Ідоко пояснює, що під час повноцінного нічного відпочинку мозок активно очищується від токсичних продуктів обміну та обробляє нову інформацію. Якщо ж сон є уривчастим або недостатнім, ці процеси порушуються, що з часом негативно впливає на пам’ять, концентрацію та емоційну стабільність.

Ще одним небезпечним чинником є тривале сидіння без руху. За словами лікаря Раба Наваза Хана, це погіршує кровопостачання мозку та знижує еластичність судин. Саме мікропошкодження судинної системи вважаються однією з ключових причин когнітивного старіння. Навіть короткі перерви на фізичну активність здатні покращити роботу мозку та підтримати його функції.

Окрему увагу спеціалісти звертають на надмірне використання гаджетів і постійну багатозадачність. Коли людина одночасно перемикається між різними пристроями та завданнями, мозок витрачає більше ресурсів на концентрацію. Це призводить до перевантаження нервової системи та зниження здатності до глибокого мислення.

Також негативно впливає раціон із великою кількістю ультраоброблених продуктів і солодких напоїв. Таке харчування провокує запальні процеси та окислювальний стрес, що шкодить клітинам мозку. Лікарі додають, що навіть проблеми зі слухом можуть пришвидшувати когнітивний спад, адже мозок змушений постійно компенсувати втрату звукової інформації.

Для профілактики фахівці радять налагодити режим сну, зменшити час перед екраном і регулярно тренувати мозок через навчання та нові навички. Зокрема, вивчення іноземних мов або інтелектуальні вправи допомагають підтримувати нейропластичність і знижують ризик розвитку деменції.

