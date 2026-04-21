Ваш мозг под угрозой: 5 привычек, от которых лучше избавиться уже сегодня

Неврологи выделили пять ежедневных привычек, которые постепенно ускоряют возрастные изменения мозга, вызывают туман в сознании и могут повышать риск развития серьезных неврологических нарушений. Среди главных факторов риска специалисты называют недостаток сна, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.

Как сообщает Eating Well, неврологиня Кимберли Идоко объясняет, что во время полноценного ночного отдыха мозг активно очищается от токсичных продуктов обмена и обрабатывает новую информацию. Если же сон отрывочный или недостаточный, эти процессы нарушаются, что со временем негативно влияет на память, концентрацию и эмоциональную стабильность.

Еще одним опасным фактором является длительное сиденье без движения. По словам врача Раба Наваза Хана, это ухудшает кровоснабжение мозга и снижает упругость сосудов. Именно микроповреждение сосудистой системы считается одной из ключевых причин когнитивного старения. Даже короткие перерывы в физической активности способны улучшить работу мозга и поддержать его функции.

Особое внимание специалисты обращают на чрезмерное использование гаджетов и постоянную многозадачность. Когда человек одновременно переключается между разными устройствами и задачами, мозг тратит больше ресурсов на концентрацию. Это приводит к перегрузке нервной системы и снижению способности к глубокому мышлению.

Также отрицательно влияет на рацион с большим количеством ультраобработанных продуктов и сладких напитков. Такое питание провоцирует воспалительные процессы и окислительный стресс, что вредит клеткам мозга. Врачи добавляют, что даже проблемы со слухом могут ускорять когнитивный спад, ведь мозг вынужден постоянно компенсировать потерю звуковой информации.

Для профилактики специалисты советуют наладить режим сна, снизить время перед экраном и регулярно тренировать мозг через обучение и новые навыки. В частности, изучение иностранных языков или интеллектуальные упражнения помогают поддерживать нейропластичность и снижают риск деменции.

"Комментарии" уже писали , что некоторые продукты, традиционно считающиеся полезными, могут незаметно усложнять процесс похудения. Причина не в их "вредности", а в высокой калорийности, сытности и приятном вкусе, поэтому легко превысить норму потребления. Как отмечает Verywell Health, даже здоровая пища нуждается в контроле порций. Диетология Сара Анзловар выделяет семь продуктов, с которыми следует быть особенно внимательными при снижении веса.