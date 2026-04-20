Ці 7 здорових продуктів непомітно ускладнюють схуднення: експерти шокували відкриттям

Деякі продукти, які традиційно вважаються корисними, можуть непомітно ускладнювати процес схуднення. Причина не в їхній "шкідливості", а в високій калорійності, ситності та приємному смаку, через що легко перевищити норму споживання. Як зазначає Verywell Health, навіть здорова їжа потребує контролю порцій. Дієтологиня Сара Анзловар виділяє сім продуктів, з якими варто бути особливо уважними під час зниження ваги.

Перш за все — трейл-мікс. Суміш горіхів, сухофруктів і насіння містить корисні жири, клітковину та мікроелементи, але є дуже енергетично щільною. Підсолоджені добавки чи шоколад лише підвищують калорійність. Щоб уникнути переїдання, краще заздалегідь відміряти порцію.

Авокадо також корисне для серця та травлення, однак одне середнє плоди може містити близько 300 калорій. Тому важливо контролювати кількість і поєднувати його з білковими продуктами.

Горіхові пасти багаті на білки, жири та магній, але дуже легко "перебрати" норму, якщо їсти їх ложкою. Краще комбінувати з фруктами або цільнозерновими продуктами.

Смузі здається легким варіантом, проте через додавання калорійних інгредієнтів може перетворитися на повноцінний десерт за енергетичною цінністю. До того ж у рідкому вигляді воно гірше насичує.

Сухофрукти містять ті ж корисні речовини, що й свіжі фрукти, але в концентрованій формі, тому їх легко переїсти.

Оливкова олія корисна для серця, проте надмірне її використання швидко збільшує калорійність страв.

Вівсянка є цінним джерелом клітковини, але без білкових або жирових добавок може недостатньо насичувати, що призводить до більших порцій.

Експерти радять не виключати ці продукти, а лише уважно ставитися до кількості та поєднувати їх із білками й клітковиною.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що кістковий бульйон за останні роки перейшов зі звичайної домашньої страви в категорію популярних “суперфудів”, які активно просувають у контексті здорового харчування. Його додають до різних раціонів, п’ють як самостійний напій і часто приписують йому широкий спектр корисних властивостей — від покращення стану шкіри до підтримки роботи травної системи.