Стало відомо, як зміниться ваше тіло при щоденному вживанні кісткового бульйону

Кістковий бульйон за останні роки перейшов зі звичайної домашньої страви в категорію популярних “суперфудів”, які активно просувають у контексті здорового харчування. Його додають до різних раціонів, п’ють як самостійний напій і часто приписують йому широкий спектр корисних властивостей — від покращення стану шкіри до підтримки роботи травної системи.

Дієтологи пояснюють, що щоденне вживання кісткового бульйону може мати кілька потенційних ефектів, хоча багато з них залежать від загального раціону людини. Насамперед звертають увагу на вміст білка: у порції напою може бути приблизно 9–10 грамів, що значно перевищує показники звичайного м’ясного бульйону. Це може частково допомагати закривати добову потребу в білку, сприяючи відчуттю ситості, кращому відновленню після фізичних навантажень і більш рівному рівню енергії протягом дня.

Водночас фахівці наголошують, що кістковий бульйон не варто сприймати як повноцінну заміну основним джерелам білка — м’яса, яєць чи молочних продуктів. Його білковий склад, зокрема колаген, є неповноцінним і не може повністю забезпечити потреби організму в амінокислотах для підтримки м’язів.

Окремо зазначається можливий вплив на сон. Завдяки амінокислоті гліцину деякі люди можуть відчувати легший стан розслаблення та кращу якість сну, хоча цей ефект не є гарантованим і потребує додаткових досліджень.

Попри популярні міфи, значного впливу на шкіру або суглоби очікувати не варто, адже колаген у процесі травлення розщеплюється до амінокислот і не “потрапляє напряму” в тканини організму.

Також бульйон часто вважають легким для травлення продуктом, який може бути доречним під час відновлення після хвороб або при чутливому шлунку. Деякі сполуки в його складі потенційно підтримують роботу кишківника, однак переконливих клінічних доказів цього поки недостатньо.

Ще один поширений ефект — схуднення, яке найчастіше пояснюється не “жироспалювальною” дією, а тим, що бульйон замінює більш калорійні страви, формуючи дефіцит енергії.

Як вже писали "Коментарі", наукові дані свідчать, що помірне споживання кави може позитивно впливати на психічне здоров’я, особливо у чоловіків. Водночас надмірне вживання цього напою, як і повна відмова від нього, не дає подібного ефекту і може бути менш сприятливим для емоційного стану.