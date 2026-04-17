Стало відомо, як зміниться ваше тіло при щоденному вживанні кісткового бульйону
Стало відомо, як зміниться ваше тіло при щоденному вживанні кісткового бульйону

Кістковий бульйон часто подають як універсальний напій, що нібито покращує стан шкіри та сприяє здоров’ю травної системи

17 квітня 2026, 14:40
Клименко Елена

Кістковий бульйон за останні роки перейшов зі звичайної домашньої страви в категорію популярних “суперфудів”, які активно просувають у контексті здорового харчування. Його додають до різних раціонів, п’ють як самостійний напій і часто приписують йому широкий спектр корисних властивостей — від покращення стану шкіри до підтримки роботи травної системи.

Дієтологи пояснюють, що щоденне вживання кісткового бульйону може мати кілька потенційних ефектів, хоча багато з них залежать від загального раціону людини. Насамперед звертають увагу на вміст білка: у порції напою може бути приблизно 9–10 грамів, що значно перевищує показники звичайного м’ясного бульйону. Це може частково допомагати закривати добову потребу в білку, сприяючи відчуттю ситості, кращому відновленню після фізичних навантажень і більш рівному рівню енергії протягом дня.

Водночас фахівці наголошують, що кістковий бульйон не варто сприймати як повноцінну заміну основним джерелам білка — м’яса, яєць чи молочних продуктів. Його білковий склад, зокрема колаген, є неповноцінним і не може повністю забезпечити потреби організму в амінокислотах для підтримки м’язів. 

Окремо зазначається можливий вплив на сон. Завдяки амінокислоті гліцину деякі люди можуть відчувати легший стан розслаблення та кращу якість сну, хоча цей ефект не є гарантованим і потребує додаткових досліджень.

Попри популярні міфи, значного впливу на шкіру або суглоби очікувати не варто, адже колаген у процесі травлення розщеплюється до амінокислот і не “потрапляє напряму” в тканини організму. 

Також бульйон часто вважають легким для травлення продуктом, який може бути доречним під час відновлення після хвороб або при чутливому шлунку. Деякі сполуки в його складі потенційно підтримують роботу кишківника, однак переконливих клінічних доказів цього поки недостатньо.

Ще один поширений ефект — схуднення, яке найчастіше пояснюється не “жироспалювальною” дією, а тим, що бульйон замінює більш калорійні страви, формуючи дефіцит енергії.

Як вже писали "Коментарі", наукові дані свідчать, що помірне споживання кави може позитивно впливати на психічне здоров’я, особливо у чоловіків. Водночас надмірне вживання цього напою, як і повна відмова від нього, не дає подібного ефекту і може бути менш сприятливим для емоційного стану.



