Стало известно, как изменится ваше тело при ежедневном употреблении костного бульона.

Костный бульон за последние годы перешел из обычного домашнего блюда в категорию популярных "суперфудов", активно продвигаемых в контексте здорового питания. Его добавляют в различные рационы, пьют как самостоятельный напиток и часто приписывают ему широкий спектр полезных свойств — от улучшения состояния кожи до поддержки работы пищеварительной системы.

Диетологи объясняют, что ежедневное употребление костного бульона может иметь несколько потенциальных эффектов, хотя многие из них зависят от общего рациона человека. Прежде всего, обращают внимание на содержание белка: в порции напитка может быть примерно 9–10 граммов, что значительно превышает показатели обычного мясного бульона. Это может частично помогать закрывать суточную потребность в белке, способствуя ощущению сытости, лучшему восстановлению после физических нагрузок и более равному уровню энергии в течение дня.

В то же время специалисты отмечают, что костный бульон не следует воспринимать как полноценную замену основным источникам белка — мясу, яйцам или молочным продуктам. Его белковый состав, в частности коллаген, неполноценен и не может полностью обеспечить потребности организма в аминокислотах для поддержания мышц.

Отдельно указывается возможное влияние на сон. Благодаря аминокислоте глицина некоторые люди могут испытывать более легкое состояние расслабления и лучшее качество сна, хотя этот эффект не гарантирован и требует дополнительных исследований.

Несмотря на популярные мифы, значительного влияния на кожу или суставы ожидать не стоит, ведь коллаген в процессе пищеварения расщепляется до аминокислот и не попадает напрямую в ткани организма.

Также бульон часто считают легким для пищеварения продуктом, который может быть уместен при восстановлении после болезней или при чувствительном желудке. Некоторые соединения в его составе потенциально поддерживают работу кишечника, однако убедительных клинических доказательств этого пока недостаточно.

Еще один распространенный эффект — похудение, которое чаще всего объясняется не "жиросжигательным" действием, а тем, что бульон заменяет более калорийные блюда, формируя дефицит энергии.

