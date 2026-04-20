Эти 7 здоровых продуктов незаметно усложняют похудение: эксперты шокировали открытием

Некоторые продукты, которые традиционно считаются полезными, могут незаметно усложнять процесс похудения. Причина не в их "вредности", а в высокой калорийности, сытности и приятном вкусе, поэтому легко превысить норму потребления. Как отмечает Verywell Health, даже здоровая пища нуждается в контроле порций. Диетология Сара Анзловар выделяет семь продуктов, с которыми следует быть особенно внимательными при снижении веса.

Прежде всего – трейл-микс . Смесь орехов, сухофруктов и семян содержит полезные жиры, клетчатку и микроэлементы, но очень энергетически плотной. Подслащенные добавки или шоколад повышают калорийность. Чтобы избежать переедания, лучше заранее отмерить порцию.

Авокадо также полезно для сердца и пищеварения, однако один средний плод может содержать около 300 калорий. Поэтому важно контролировать количество и совмещать его с белковыми продуктами.

Ореховые пасты богаты белками, жирами и магнием, но очень легко "перебрать" норму, если есть их ложкой. Лучше комбинировать с фруктами или цельнозерновыми продуктами.

Смузи кажется легким вариантом, однако из-за добавления калорийных ингредиентов может превратиться в полноценный десерт по энергетической ценности. К тому же, в жидком виде оно хуже насыщает.

Сухофрукты содержат те же полезные вещества, что и свежие фрукты, но в концентрированной форме, поэтому легко переесть.

Оливковое масло полезно для сердца, однако чрезмерное его использование быстро увеличивает калорийность блюд.

Овсянка является ценным источником клетчатки, но без белковых или жировых добавок может недостаточно пропитываться, что приводит к большим порциям.

Эксперты советуют не исключать эти продукты, а внимательно относиться к количеству и сочетать их с белками и клетчаткой.

