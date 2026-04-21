Пешие прогулки по 20 минут снижают риск рака.

Обычные пешие прогулки могут оказать значительно большее влияние на здоровье, чем считалось ранее. Новые научные данные свидетельствуют: даже 20 минут движения каждый день способны существенно снизить риск развития онкологических заболеваний.

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Американское онкологическое сообщество.

Масштабное исследование: что выяснили ученые

Исследование охватило более 755 тысяч человек и длилось десять лет. Такой объем данных позволил получить максимально точные результаты и выявить четкую зависимость между физической активностью и риском рака.

Ученые пришли к выводу, что регулярные пешие прогулки даже небольшой продолжительности уже дают ощутимый защитный эффект для организма.

Какие виды рака можно "отсрочить"

Согласно результатам, ежедневная активность помогает снизить риск рака печени примерно на 18%, как у мужчин, так и у женщин.

У женщин также фиксируется снижение риска рака молочной железы – на 6% при 2,5 часа активности в неделю и до 10% при пяти часах.

Что касается рака почек, показатели также оптимистичны – риск уменьшается на 11–18% в зависимости от уровня физической активности.

Кроме того, умеренные нагрузки снижают вероятность рака кишечника у мужчин примерно на 14%, а рака матки у женщин – на 18%.

Почему это работает

Специалисты объясняют эффект комплексным действием движения на организм. Регулярная активность улучшает обмен веществ, снижает воспаление и помогает контролировать вес.

Кроме того, физическая активность оказывает положительное влияние на гормональный баланс и укрепляет иммунную систему, что также играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний.

Сколько нужно двигаться

Исследователи отмечают: не обязательно заниматься интенсивным спортом. Достаточно обычных прогулок в умеренном темпе.

Даже 20 минут в день могут стать первым шагом к понижению рисков. А увеличение активности до 2,5-5 часов в неделю дает еще лучшие результаты.

Что это значит для каждого

Результаты исследования еще раз подтверждают: профилактика может быть простой и доступной. Вместо сложных программ или дорогостоящих процедур достаточно регулярно двигаться.

Это особенно важно в условиях современного образа жизни, когда многие проводят много времени сидя.

