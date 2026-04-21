Пешие прогулки по 20 минут снижают риск рака.

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Обычные пешие прогулки могут оказать значительно большее влияние на здоровье, чем считалось ранее. Новые научные данные свидетельствуют: даже 20 минут движения каждый день способны существенно снизить риск развития онкологических заболеваний.
Обычные прогулки могут стать мощной профилактикой онкологии.
Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Американское онкологическое сообщество.
Исследование охватило более 755 тысяч человек и длилось десять лет. Такой объем данных позволил получить максимально точные результаты и выявить четкую зависимость между физической активностью и риском рака.
Ученые пришли к выводу, что регулярные пешие прогулки даже небольшой продолжительности уже дают ощутимый защитный эффект для организма.
Согласно результатам, ежедневная активность помогает снизить риск рака печени примерно на 18%, как у мужчин, так и у женщин.
У женщин также фиксируется снижение риска рака молочной железы – на 6% при 2,5 часа активности в неделю и до 10% при пяти часах.
Что касается рака почек, показатели также оптимистичны – риск уменьшается на 11–18% в зависимости от уровня физической активности.
Кроме того, умеренные нагрузки снижают вероятность рака кишечника у мужчин примерно на 14%, а рака матки у женщин – на 18%.
Специалисты объясняют эффект комплексным действием движения на организм. Регулярная активность улучшает обмен веществ, снижает воспаление и помогает контролировать вес.
Кроме того, физическая активность оказывает положительное влияние на гормональный баланс и укрепляет иммунную систему, что также играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний.
Исследователи отмечают: не обязательно заниматься интенсивным спортом. Достаточно обычных прогулок в умеренном темпе.
Даже 20 минут в день могут стать первым шагом к понижению рисков. А увеличение активности до 2,5-5 часов в неделю дает еще лучшие результаты.
Результаты исследования еще раз подтверждают: профилактика может быть простой и доступной. Вместо сложных программ или дорогостоящих процедур достаточно регулярно двигаться.
Это особенно важно в условиях современного образа жизни, когда многие проводят много времени сидя.
