Підтверджений факт: названо 4 сенсаційні фактори впливу котів на здоров’я

Без перебільшення, коти залишаються одними з найулюбленіших домашніх тварин серед українців. Їхня лагідна поведінка, муркотіння та здатність відчувати настрій господаря роблять цих пухнастиків справжніми емоційними терапевтами. За даними видання Healthline, користь від спілкування з котами — не вигадка, а науково підтверджений факт.

Фото: з відкритих джерел

Коти рятують від самотності

Для багатьох власників коти стали не просто домашніми улюбленцями, а повноцінними членами родини — з подарунками на "дні народження", фото у соцмережах і щоденним спілкуванням. Згідно з опитуваннями, понад 80% господарів сприймають своїх тварин як "дітей", і саме ця емоційна прив’язаність суттєво знижує рівень самотності та тривожності.

Весела поведінка котів, грайливість і кумедні витівки сприяють викиду гормонів радості. Науковці виявили, що ті, хто має котів, рідше відчувають соціальну ізоляцію та мають нижчий рівень емоційного напруження, ніж люди без тварин.

Пухнасті антистрес-помічники

Коти здатні заспокоїти нервову систему навіть у моменти сильного емоційного навантаження. Під час дослідження, в якому пари виконували складні завдання або зазнавали дискомфорту (наприклад, занурювали руки в крижану воду), вчені спостерігали: найменший рівень стресу був у тих, хто перебував поруч із котом. Їхній тиск і пульс залишались стабільнішими, а помилок було менше.

Також доведено, що лише 10 хвилин контакту з котом можуть суттєво знизити рівень кортизолу — гормону стресу. А при довготривалому спільному проживанні антистресовий ефект лише посилюється.

Емоційна підтримка і розвиток емпатії

Спілкування з котами сприяє розвитку емоційної стабільності та доброзичливості. Власники часто почуваються впевненішими й врівноваженішими завдяки постійній взаємодії зі своїми улюбленцями. Особливо помітна така підтримка для людей з підвищеною тривожністю або соціальними труднощами — кіт стає для них "якорем" безпеки.

Користь для фізичного здоров’я

Коти сприяють не лише психоемоційному, а й фізичному благополуччю. Наприклад, прогулянки з котом (так, дехто бере їх на повідок!) покращують настрій і рухову активність, а також зміцнюють зв’язок між твариною та людиною. Це особливо важливо для профілактики серцево-судинних хвороб.

А ще — котяче муркотіння. Звуки частотою 25–150 герц, які видають коти, можуть мати терапевтичний ефект: допомагають стабілізувати серцебиття, знижують напруження та навіть покращують дихання. Є припущення, що муркотіння здатне зменшити ризик інфарктів і сприяти загальному розслабленню організму.

Як вже писали "Коментарі", невелика кількість спецій може зробити вашу ранкову каву справжнім джерелом користі для метаболізму та здоров’я кишечника. Дві прості добавки, які знайдуться на більшості кухонь, здатні значно підсилити корисні властивості вашого напою.