Подтвержденный факт: названы 4 сенсационных фактора влияния кошек на здоровье

Без преувеличения кошки остаются одними из самых любимых домашних животных среди украинцев. Их ласковое поведение, мурлыканье и способность чувствовать настроение хозяина делают этих пушистиков настоящими эмоциональными терапевтами. По данным издания Healthline, польза от общения с котами – не вымысел, а научно подтвержденный факт.

Фото: из открытых источников

Кошки спасают от одиночества

Для многих владельцев кошки стали не просто домашними питомцами, а полноценными членами семьи — с подарками на "дни рождения", фото в соцсетях и ежедневным общением. Согласно опросам, более 80% хозяев воспринимают своих животных как детей, и именно эта эмоциональная привязанность существенно снижает уровень одиночества и тревожности.

Веселое поведение кошек, игривость и забавные проделки способствуют выбросу гормонов радости. Ученые обнаружили, что те, кто имеет кошек, реже испытывают социальную изоляцию и имеют более низкий уровень эмоционального напряжения, чем люди без животных.

Пушистые антистресс-помощники

Кошки способны успокоить нервную систему даже в моменты сильной эмоциональной нагрузки. Во время исследования, в котором пары выполняли сложные задания или подвергались дискомфорту (например, погружали руки в ледяную воду), ученые наблюдали: наименьший уровень стресса был у тех, кто находился рядом с котом. Их давление и пульс оставались более стабильными, а ошибок было меньше.

Также доказано, что только 10 минут контакта с котом могут существенно снизить уровень кортизола гормона стресса. А при длительном совместном проживании антистрессовый эффект только усиливается.

Эмоциональная поддержка и развитие эмпатии

Общение с котами способствует развитию эмоциональной стабильности и дружелюбия. Владельцы часто чувствуют себя более уверенными и уравновешенными благодаря постоянному взаимодействию со своими любимцами. Особенно заметна такая поддержка для людей с повышенной тревожностью или социальными трудностями – кот становится для них "якорем" безопасности.

Польза для физического здоровья

Кошки способствуют не только психоэмоциональному, но и физическому благополучию. Например, прогулки с котом (да, некоторые берут их на поводок!) улучшают настроение и двигательную активность, а также укрепляют связь между животным и человеком. Это особенно важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

А еще — кошачье мурлыканье. Звуки частотой 25–150 герц, которые издают коты, могут иметь терапевтический эффект: помогают стабилизировать сердцебиение, снижают напряжение и даже улучшают дыхание. Есть предположение, что мурлыканье способно снизить риск инфарктов и способствовать общему расслаблению организма.

