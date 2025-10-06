Ранкова кава стане “супербатарейкою”, якщо додати цю спецію: вражаюче відкриття

Невелика кількість спецій може зробити вашу ранкову каву справжнім джерелом користі для метаболізму та здоров’я кишечника. Дві прості добавки, які знайдуться на більшості кухонь, здатні значно підсилити корисні властивості вашого напою. Про це розповідає Daily Mail з посиланням на поради гарвардського гастроентеролога доктора Саураба Сетхі.

Кориця: антиоксидантний захист і стабілізація цукру в крові

Доктор Сетхі, який має понад 1,3 мільйона підписників в Instagram, зазначає, що більшість людей не використовують прості, але дієві добавки. На першому місці в його списку — кориця, що виготовляється з подрібненої висушеної кори касієвих дерев

"Лише дрібка кориці може допомогти уникнути різких коливань рівня цукру в крові та забезпечити потужний антиоксидантний ефект", — підкреслив лікар.

Антиоксиданти — це речовини, які нейтралізують вільні радикали — шкідливі молекули, що спричиняють окислювальний стрес в організмі. Окислювальний стрес пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку раку, серцевих хвороб і діабету. Регулярне вживання антиоксидантів, зокрема кориці, сприяє зниженню цього стресу.

Темний шоколад: підживлення для кишкової мікробіоти

Друга добавка, яку рекомендує доктор Сетхі, — порошок темного шоколаду, багатий на поліфеноли — рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями. Вони діють разом із кавою, підтримуючи здоров’я корисних бактерій у кишечнику.

Дослідження підтверджують, що поліфеноли шоколаду сприяють зростанню корисних мікроорганізмів, таких як біфідобактерії та лактобацили, що важливо для імунної системи та загального самопочуття.

