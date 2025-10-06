Утренний кофе станет "супербатарейкой", если добавить эту специю: поразительное открытие

Небольшое количество специй может сделать ваш утренний кофе настоящим источником пользы для метаболизма и здоровья кишечника. Две простые добавки, найденные на большинстве кухонь, способны значительно усилить полезные свойства вашего напитка. Об этом говорит Daily Mail со ссылкой на советы гарвардского гастроэнтеролога доктора Саураба Сетхи.

Корица: антиоксидантная защита и стабилизация сахара в крови

Доктор Сетхи, имеющий более 1,3 миллиона подписчиков в Instagram, отмечает, что большинство людей не используют простые, но действенные добавки. На первом месте в его списке — изготовляемая корица из измельченной высушенной коры кассиевых деревьев.

"Только щепотка корицы может помочь избежать резких колебаний уровня сахара в крови и обеспечить мощный антиоксидантный эффект", — подчеркнул врач.

Антиоксиданты – это вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы – вредные молекулы, вызывающие окислительный стресс в организме. Окислительный стресс связан с повышенным риском развития рака, сердечных заболеваний и диабета. Регулярное употребление антиоксидантов, в частности корицы, способствует понижению этого стресса.

Темный шоколад: подкормка для кишечной микробиоты

Вторая добавка, которую рекомендует доктор Сетхи, – порошок темного шоколада, богатый полифенолами – растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Они действуют вместе с кофе, поддерживая здоровье полезных бактерий в кишечнике.

Исследования подтверждают, что полифенолы шоколада способствуют росту полезных микроорганизмов, таких как бифидобактерии и лактобациллы, что важно для иммунной системы и общего самочувствия.

