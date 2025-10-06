Цей напій допоможе зберегти печінку від ожиріння: яким чином і скільки його вживати

Японські та тайванські вчені провели дослідження, у якому підтвердили, що порошковий зелений чай матча має значний захисний вплив на печінку. В експерименті на щурах з метаболічними порушеннями тваринам давали добавки з матча в різних дозах. Результати показали суттєве зниження жирових відкладень у печінці, покращення чутливості до інсуліну та зменшення запальних процесів.

Фото: з відкритих джерел

Найбільш виражені позитивні зміни спостерігалися при високих дозах матча: у таких тварин знижувався рівень тригліцеридів у крові й печінці, а також спадала концентрація запальних цитокінів — речовин, які запускають запальні реакції.

Крім того, вживання матча сприяло покращенню стану мікробіому кишечника: збільшувалася кількість корисних бактерій, таких як Akkermansia і Faecalibacterium, які відіграють важливу роль у підтримці метаболічного здоров’я та протизапального балансу організму.

Автори дослідження підкреслюють, що регулярне вживання матча може стати ефективним засобом для уповільнення розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки — захворювання, що часто виникає через неправильне харчування та ожиріння. Чай також допомагає стабілізувати рівень цукру та жирів у крові.

Для підтримки здоров’я печінки рекомендується вживати 1-2 чашки матча на день, що приблизно відповідає 1–2 грамам порошку на чашку (150–200 мл води). У наукових дослідженнях застосовувалися вищі дози, еквівалентні 3–4 чашкам на день для людини, але такі кількості можуть викликати підвищену нервову збудливість через кофеїн.

Оптимальна температура для заварювання матча — 70–80°C, щоб зберегти корисні антиоксиданти. Порошок найкраще розмішувати вінчиком до появи легкої піни. Для покращення смаку можна додавати трохи лимонного соку або рослинного молока, але без цукру, щоб не зменшувати користь напою.

Рекомендується вживати матча вранці або вдень, щоб уникнути проблем із засинанням. Якщо у вас є хронічні захворювання печінки, серця або проблеми з тиском, перед регулярним вживанням чаю варто проконсультуватися з лікарем.

Портал "Коментарі" вже писав, що недостатній сон — один із ключових чинників розвитку таких небезпечних станів, як гіпертонія, серцево-судинні захворювання, інсульт, ожиріння та діабет другого типу. Ба більше, постійне безсоння ослаблює імунітет, роблячи організм вразливішим до різних інфекцій.