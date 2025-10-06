logo

Этот напиток поможет сохранить печень от ожирения: как и сколько его употреблять.

Порошковый зеленый чай матча эффективно защищает печень от негативного воздействия жирной и сладкой пищи.

6 октября 2025, 07:50
Клименко Елена

Японские и тайваньские ученые провели исследование, подтвердив, что порошковый зеленый чай матча оказывает значительное защитное влияние на печень. В эксперименте на крысах с метаболическими нарушениями животным давали добавки из матча в разных дозах. Результаты показали существенное снижение жировых отложений в печени, улучшение чувствительности к инсулину и уменьшение воспалительных процессов.

Этот напиток поможет сохранить печень от ожирения: как и сколько его употреблять.

Фото: из открытых источников

Наиболее выраженные положительные изменения наблюдались при высоких дозах матча: у таких животных снижался уровень триглицеридов в крови и печени, а также снижалась концентрация воспалительных цитокинов — веществ, запускающих воспалительные реакции.

Кроме того, употребление матча способствовало улучшению состояния микробиому кишечника: увеличивалось количество полезных бактерий, таких как Akkermansia и Faecalibacterium, играющих важную роль в поддержании метаболического здоровья и противовоспалительного баланса организма.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярное употребление матча может стать эффективным средством для замедления развития неалкогольной жировой болезни печени — заболевания, часто возникающего из-за неправильного питания и ожирения. Чай также помогает стабилизировать уровень сахара и жиров в крови.

Для поддержания здоровья печени рекомендуется употреблять 1-2 чашки матча в день, что примерно соответствует 1-2 г порошка на чашку (150-200 мл воды). В научных исследованиях применялись более высокие дозы, эквивалентные 3–4 чашкам в день для человека, но такие количества могут вызвать повышенную нервную возбудимость через кофеин.

Оптимальная температура для заваривания матча – 70–80°C, чтобы сохранить полезные антиоксиданты. Порошок лучше всего размешивать венчиком до появления легкой пены. Для улучшения вкуса можно добавлять чуть-чуть лимонного сока или растительного молока, но без сахара, чтобы не уменьшать пользу напитка.

Рекомендуется принимать матчи утром или днем, чтобы избежать проблем с засыпанием. Если у вас хронические заболевания печени, сердца или проблемы с давлением, перед регулярным употреблением чая следует проконсультироваться с врачом.

Портал "Комментарии" уже писал, что недостаточный сон — один из ключевых факторов развития таких опасных состояний, как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, ожирение и диабет второго типа. Более того, постоянная бессонница ослабляет иммунитет, делая организм более уязвимым к различным инфекциям.



