Переваги та недоліки кожної групи крові: що вони означають для здоров’я

Група крові вказує не лише інформацію для медичної картки чи донорського центру. За останні роки науковці дедалі частіше пов’язують її з ризиками певних захворювань, реакцією імунної системи та особливостями перебігу інфекцій. Хоча жодна група крові не є "кращою" чи "гіршою", кожна має свої біологічні переваги й уразливості.

Переваги та недоліки кожної групи крові. Фото з відкритих джерел

Перша група крові (0)

Це найпоширеніша група у світі, а з негативним резус-фактором вона є універсальним донором. Дослідження показують, що люди з групою 0 мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань, тромбозів та інсультів. Водночас вони більш вразливі до норовірусу, виразкової хвороби шлунка та можуть мати підвищений ризик кровотеч.

Друга група крові (A)

Група A асоціюється з кращим захистом від деяких кишкових вірусів і меншою привабливістю для комарів. Водночас наукові дані вказують на підвищений рівень "поганого" холестерину та більший ризик серцевих захворювань. Також цю групу пов’язують із тяжчим перебігом COVID-19 і підвищеною схильністю до стресу.

Третя група крові (B)

За результатами досліджень люди з групою B рідше страждають від каменів у нирках і менш привабливі для кліщів. Також існують дані про певний захист від малярії та віспи. Проте ця група крові може бути пов’язана з підвищеним ризиком діабету 2 типу, гіпертонії та деяких інфекційних захворювань.

Четверта група крові (AB)

Найрідкісніша група, власники якої є універсальними реципієнтами. Їхня плазма має особливу цінність у медицині. Водночас групу AB пов’язують з підвищеним запаленням, ризиком тромбоутворення, серцевих хвороб та нейродегенеративних порушень у старшому віці.

Зауважимо, що група крові лише один із багатьох чинників здоров’я. Спосіб життя, харчування та доступ до медицини мають значно більший вплив, ніж генетичні особливості крові.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, яка група крові найпоширеніша серед українців. Чим Україна відрізняється від світу.

Також "Коментарі" писали, що вчені створили кров, яка підходить будь-якому пацієнту.