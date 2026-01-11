Яка група крові найпоширеніша серед українців: чим Україна відрізняється від світу

Група крові слугує не лише показником під час донорства, вона також відображає демографічні та історичні особливості населення різних країн. В Україні розподіл груп крові має свої унікальні риси, які помітно відрізняють нас від інших регіонів світу.

Група крові. Фото: freepik

Найпоширенішою групою крові серед українців є друга група крові (A). Її має близько 40% населення, тобто кожен четвертий українець. Це типовий показник для більшості європейських країн, де група A історично домінує.

На другому місці в Україні за поширеністю знаходиться перша група крові (0), яку мають приблизно 37% українців. Хоча у світі саме вона є найпоширенішою, в Україні вона дещо поступається другій групі.

Третя група крові (B) зустрічається значно рідше серед українців. Вона приблизно у 17% населення. А ось четверта група крові (AB) є найменш поширеною в Україні. Її мають лише 6% українців. Водночас цей показник у шість разів вищий, ніж середній по Європі, де четверту групу крові мають близько 1% населення.

У глобальному масштабі картина виглядає дещо інше. Перша група крові (0) домінує у світі загалом. Її мають близько 39% населення, а в Південній Америці показник сягає до 70% жителів. Натомість у США третя група (B) є найбільш рідкісною — лише 9%, тоді як в Азії вона дуже поширена. Найрідкіснішою у світі вважається група AB, яку має лише 0,4% людей.

