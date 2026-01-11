Какая группа крови самая распространенная среди украинцев: чем Украина отличается от мира

Группа крови служит не только показателем во время донорства, она отражает демографические и исторические особенности населения разных стран. В Украине распределение групп крови имеет свои уникальные черты, заметно отличающие нас от других регионов мира.

Группа крови. Фото: freepik

Самая распространенная группа крови среди украинцев — вторая группа крови (A). Ее имеет около 40% населения, то есть каждый четвертый украинец. Это типичный показатель для большинства европейских стран, где группа A исторически доминирует.

На втором месте в Украине по распространенности находится первая группа крови (0), которую имеют примерно 37% украинцев. Хотя в мире именно она самая распространенная, в Украине она несколько уступает второй группе.

Третья группа крови (B) встречается гораздо реже среди украинцев. Она есть примерно у 17% населения. А вот четвертая группа крови (AB) наименее распространена в Украине. Ее имеют только 6% украинцев. В то же время этот показатель в шесть раз выше среднего по Европе, где четвертую группу крови имеют около 1% населения.

В глобальном масштабе картина выглядит несколько иной. Первая группа крови (0) доминирует в мире в целом. Ее имеет около 39% населения, а в Южной Америке показатель достигает до 70% жителей. В США же третья группа (B) наиболее редкая — лишь 9%, тогда как в Азии она очень распространена. Редчайшей в мире считается группа AB, которую имеют только 0,4% людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, какую группу крови чаще всего выбирают клещи.

Также "Комментарии" писали, что кровь людей, живущих более 100 лет, имеет ключевые отличия.