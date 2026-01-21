Преимущества и недостатки каждой группы крови: что они означают для здоровья

Группа крови указывает не только информацию для медицинской карты или донорского центра. В последние годы ученые все чаще связывают ее с рисками определенных заболеваний, реакцией иммунной системы и особенностями протекания инфекций. Хотя ни одна группа крови не является "лучшей" или "хуже", каждая имеет свои биологические преимущества и уязвимости.

Преимущества и недостатки каждой группы крови. Фото из открытых источников

Первая группа крови (0)

Это самая распространенная группа в мире, а с отрицательным резус-фактором она является универсальным донором. Исследования показывают, что люди с группой 0 имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов и инсультов. В то же время они более уязвимы к норовирусу, язвенной болезни желудка и могут иметь повышенный риск кровотечений.

Вторая группа крови (A)

Группа A ассоциируется с лучшей защитой некоторых кишечных вирусов и меньшей привлекательностью для комаров. В то же время, научные данные указывают на повышенный уровень "плохого" холестерина и больший риск сердечных заболеваний. Также эту группу связывают с более тяжелым течением COVID-19 и повышенной склонностью к стрессу.

Третья группа крови (B)

По результатам исследований люди с группой B реже страдают камнями в почках и менее привлекательны для клещей. Также есть данные об определенной защите от малярии и оспы. Однако эта группа крови может быть связана с повышенным риском диабета 2 типа, гипертонии и некоторых инфекционных заболеваний.

Четвертая группа крови (AB)

Самая редкая группа, владельцы которой являются универсальными реципиентами. Их плазма имеет особую ценность в медицине. В то же время группу AB связывают с повышенным воспалением, риском тромбообразования, сердечных заболеваний и нейродегенеративных нарушений в старшем возрасте.

Заметим, что группа крови только один из многих факторов здоровья. Образ жизни, питания и доступ к медицине оказывают значительно большее влияние, чем генетические особенности крови.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая группа крови самая распространенная среди украинцев. Чем Украина отличается от мира.

Также "Комментарии" писали, что ученые создали кровь, подходящую любому пациенту.