П'ять ознак нестачі магнію, які легко помітити

Ледве помітні зміни на обличчі можуть бути першими сигналами, які подає організм про дефіцит магнію. Саме ці ознаки часто залишаються непоміченими, поки проблема не набирає обертів.

Магній бере участь у багатьох хімічних реакціях в організмі, включаючи ті, що відповідають за нерви та м'язи.

Коли організму бракує магнію, це іноді може викликати посмикування чи спазми м'язів. Це може вплинути на м'язи навколо повік чи деякі дрібні м'язи навколо рота. Посмикування можуть з'являтися і зникати.

Таке частіше трапляється з людьми, які зазнають сильного стресу або вживають багато кофеїну.

Через роль магнію у функціонуванні нервів, значний дефіцит може спричинити оніміння обличчя.

Деякі люди відчувають ніби поколювання обличчя. Це може виникнути, якщо у вас є захворювання, таке як діабет, яке підвищує ризик виникнення цих відчуттів.

Дефіцит магнію не є причиною кіл під очима, але він може посилити цю проблему.

Однією з основних причин появи темних кіл під очима є алергія. Вплив алергену може викликати закладеність носа, чхання, виділення з носа та свербіж очей.

Все це також може призвести до скупчення крові у венах під очима, через що ця ділянка виглядає темнішою. Магній також важливий для імунної системи, а люди з низьким рівнем магнію частіше страждають на алергію і мають гірші симптоми.

Крім того, низький рівень магнію може призвести до погіршення сну. Поганий сон може призвести до появи кіл під очима.

Загалом, дефіцит магнію може призвести до надмірної напруги та судом у м'язах. Ви можете помітити це у м'язах обличчя, таких як навколо щелепи.

Магній впливає на роботу нервів та м'язів. Коли його недостатньо, можливі: підвищена нервово-м'язова збудливість, судоми чи спазми м'язів, м'язова напруга, зокрема у сфері щелепи.

