logo

BTC/USD

71494

ETH/USD

2179.34

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Здоровье наше тело Пять признаков недостатка магния, которые легко заметить
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять признаков недостатка магния, которые легко заметить

Когда организму не хватает магния, то это иногда может вызвать подергивания или спазмы мышц

10 апреля 2026, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Едва заметные изменения на лице могут быть первыми сигналами, которые подает организм о дефиците магния. Именно эти признаки часто остаются незамеченными, пока проблема не набирает обороты.

Усталость. Фото: из открытых источников

Магний участвует во многих химических реакциях в организме, включая те, что отвечают за нервы и мышцы.

Когда организму не хватает магния, то это иногда может вызвать подергивания или спазмы мышц. Это может повлиять на мышцы вокруг век или некоторые мелкие мышцы вокруг рта. Подергивания могут появляться и исчезать.

Такое чаще случается с людьми, которые испытывают сильный стресс или употребляют много кофеина.

Из-за роли магния в функционировании нервов, значительный дефицит может вызвать онемение лица.

Некоторые люди чувствуют будто покалывание лица. Это может возникнуть, если у вас уже есть заболевание, такое как диабет, которое повышает риск возникновения этих ощущений.

Дефицит магния не является причиной кругов под глазами, но он может усугубить эту проблему.

Одной из основных причин появления темных кругов под глазами является аллергия. Воздействие аллергена может вызвать заложенность носа, чихание, выделения из носа и зуд глаз.

Все это также может привести к скоплению крови в венах под глазами, из-за чего этот участок выглядит темнее. Магний также важен для иммунной системы, а люди с низким уровнем магния чаще страдают аллергией и имеют худшие симптомы.

Кроме того, низкий уровень магния может привести к ухудшению сна. Плохой сон может привести к появлению кругов под глазами.

В общем, дефицит магния может привести к чрезмерному напряжению и судорогам в мышцах. Вы можете заметить это в мышцах лица, таких как вокруг челюсти.

Магний влияет на работу нервов и мышц. Когда его недостаточно, возможны: повышенная нервно-мышечная возбудимость, судороги или спазмы мышц, мышечное напряжение, в частности в области челюсти.

Читайте также на портале "Комментарии" - магний для сна: через какое время почувствуете эффект.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.health.com/magnesium-deficiency-signs-on-face-and-eyes-11925004
Теги:

Новости

Все новости