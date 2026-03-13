Одну шкідливу звичку можна викорінити назавжди: розкрито сенсаційне відкриття

Терапія із застосуванням псилоцибіну, психоактивного компонента так званих "магічних грибів", демонструє високу ефективність у допомозі людям позбутися тютюнової залежності та остаточно кинути курити. Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, підтвердило, що цей метод значно перевершує традиційні способи лікування, такі як нікотинові пластирі та психотерапія.

Фото: з відкритих джерел

У дослідженні взяли участь 82 психічно здорові людини з середнім віком 47,6 року. Учасників розділили на дві групи: 35 осіб отримували терапію з псилоцибіном під медичним контролем, а 33 — стандартне лікування, що включало 13-тижневу когнітивно-поведінкову терапію та нікотиновий пластир. Загалом 68 добровольців пройшли повний цикл спостереження, який тривав шість місяців.

Результати показали, що серед тих, хто отримував псилоцибін, 17 осіб не мали слідів куріння під час біохімічних перевірок через пів року після початку терапії. У контрольній групі, яка лікувалася нікотиновими пластирями, подібного результату досягли лише четверо учасників.

Дослідники зазначають, що учасники експерименту були завзятими курцями, які викурювали в середньому 15,7 сигарет на день і вже здійснили близько шести невдалих спроб кинути палити раніше. Попри це, терапія з псилоцибіном показала суттєвий ефект навіть у таких складних випадках.

Під час сеансів усі учасники перебували під наглядом медичних фахівців, а суттєвих побічних ефектів зафіксовано не було. Вчені підкреслюють, що терапія з псилоцибіном може забезпечити тривалу відмову від куріння у майже половини випадків, що значно перевищує ефективність традиційних методів боротьби з нікотиновою залежністю.

Фахівці також наголошують, що подібні експерименти та терапевтичні сеанси повинні проводитися виключно під медичним контролем, аби мінімізувати ризики та забезпечити безпеку пацієнтів.

Як вже писали "Коментарі", британські медичні фахівці закликали уважніше ставитися до вживання популярного знеболювального препарату — ібупрофену.