Эффект ошеломит: названы неожиданные продукты, которые убьют вашу печень

По данным издания Eating Well, печень работает непрерывно, помогая организму избавляться от вредных веществ и накапливать важные витамины. Однако ее работе может вредить чрезмерное потребление добавленного сахара. Сладости допустимы в рационе только в умеренном количестве, однако проблема заключается в том, что сахар часто содержится в продуктах, которые не считаются десертами, например, в йогуртах, зерновых батончиках, хлопьях или даже хлебе.

Исследования показывают, что избыток добавленного сахара может повышать риск развития болезней и ускорять их прогрессирование. По словам диетологии Ванданы Шет, продукты с высоким содержанием фруктозы перерабатываются именно печенью. Если орган не успевает обрабатывать избыток сахара, он превращается в жир и скапливается в его клетках.

Диетолог Рене Корчак отмечает, что скрытые источники добавленного сахара часто содержатся в сладостях, соусах, салатных заправках, выпечке и подслащенных напитках.

Чтобы поддерживать здоровье печени, врачи рекомендуют контролировать вес, ограничивать алкоголь и сладкую пищу, питаться сбалансированно, вакцинироваться от гепатита и принимать лекарства только после консультации с врачом.