Ефект приголомшить: названо несподівані продукти, які вб'ють вашу печінку

За даними видання Eating Well, печінка працює безперервно, допомагаючи організму позбавлятися шкідливих речовин і накопичувати важливі вітаміни. Проте її роботі може шкодити надмірне споживання доданого цукру. Солодощі допустимі в раціоні лише у помірній кількості, однак проблема полягає в тому, що цукор часто міститься у продуктах, які не вважаються десертами — наприклад, у йогуртах, зернових батончиках, пластівцях чи навіть хлібі.

Дослідження свідчать, що надлишок доданого цукру може підвищувати ризик розвитку хвороб печінки та прискорювати їх прогресування. За словами дієтологині Вандани Шет, продукти з високим вмістом фруктози переробляються саме печінкою. Якщо орган не встигає обробляти надлишок цукру, він перетворюється на жир і накопичується в її клітинах.

Дієтологиня Рене Корчак зазначає, що приховані джерела доданого цукру часто містяться у солодощах, соусах, салатних заправках, випічці та підсолоджених напоях.

Щоб підтримувати здоров’я печінки, лікарі радять контролювати вагу, обмежувати алкоголь і солодку їжу, харчуватися збалансовано, вакцинуватися від гепатиту та приймати ліки лише після консультації з лікарем.