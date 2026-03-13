logo_ukra

Ефект приголомшить: названо несподівані продукти, які вб'ють вашу печінку
Ефект приголомшить: названо несподівані продукти, які вб'ють вашу печінку

Негативний вплив шкідливих звичок поступово накопичується і з часом може спричинити порушення роботи печінки та розвиток пов’язаних із цим хвороб

13 березня 2026, 12:30
Автор:
Клименко Елена

 Печінка — один із ключових органів людського організму, розташований у правій верхній частині черевної порожнини під ребрами. Її вага може досягати близько 1,8 кілограма. Вона виконує багато важливих функцій: бере участь у травленні, очищає організм від токсинів, підтримує обмін речовин і виробляє речовини, необхідні для нормального згортання крові.

Ефект приголомшить: названо несподівані продукти, які вб'ють вашу печінку

Фото: з відкритих джерел

За даними видання Eating Well, печінка працює безперервно, допомагаючи організму позбавлятися шкідливих речовин і накопичувати важливі вітаміни. Проте її роботі може шкодити надмірне споживання доданого цукру. Солодощі допустимі в раціоні лише у помірній кількості, однак проблема полягає в тому, що цукор часто міститься у продуктах, які не вважаються десертами — наприклад, у йогуртах, зернових батончиках, пластівцях чи навіть хлібі.

Дослідження свідчать, що надлишок доданого цукру може підвищувати ризик розвитку хвороб печінки та прискорювати їх прогресування. За словами дієтологині Вандани Шет, продукти з високим вмістом фруктози переробляються саме печінкою. Якщо орган не встигає обробляти надлишок цукру, він перетворюється на жир і накопичується в її клітинах.

Дієтологиня Рене Корчак зазначає, що приховані джерела доданого цукру часто містяться у солодощах, соусах, салатних заправках, випічці та підсолоджених напоях.

Щоб підтримувати здоров’я печінки, лікарі радять контролювати вагу, обмежувати алкоголь і солодку їжу, харчуватися збалансовано, вакцинуватися від гепатиту та приймати ліки лише після консультації з лікарем.

Як вже писали "Коментарі", британські медичні фахівці закликали уважніше ставитися до вживання популярного знеболювального препарату — ібупрофену.  



