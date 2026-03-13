logo_ukra

Розкрито несподівану загрозу через вживання популярного знеболювального: деталі

Лікарі розповіли про можливі ризики застосування ібупрофену та назвали категорії людей, яким варто утриматися від прийому цього препарату

13 березня 2026, 08:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Британські медичні фахівці закликали уважніше ставитися до вживання популярного знеболювального препарату — ібупрофену. За їхніми словами, хоча цей засіб широко використовується для зменшення болю та запалення, у деяких випадках він може негативно впливати на стан нирок, повідомляють британські медіа з посиланням на профільні організації, що займаються питаннями здоров’я нирок.

Розкрито несподівану загрозу через вживання популярного знеболювального: деталі

Фото: з відкритих джерел

Експерти наголошують, що особливо обережними з такими препаратами мають бути люди, які вже належать до групи підвищеного ризику. Йдеться, зокрема, про пацієнтів із цукровим діабетом, підвищеним артеріальним тиском або іншими хронічними захворюваннями, що можуть впливати на роботу нирок.

Фахівці пояснюють, що ібупрофен належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів. До цієї категорії також входять напроксен та диклофенак. Такі ліки допомагають зменшити біль і запалення, проте при регулярному або неконтрольованому використанні вони здатні підвищувати артеріальний тиск. Крім того, ці препарати можуть впливати на стан кровоносних судин усередині нирок, що з часом здатне призвести до погіршення їхньої функції.

Голова Національної фармацевтичної асоціації Великої Британії Олів’є Пікар наголосив, що будь-які медикаменти мають подвійний ефект. З одного боку, вони допомагають лікувати різні захворювання та полегшують біль, але з іншого — можуть спричиняти небажані наслідки для організму. За його словами, ібупрофен вважається ефективним і загалом безпечним препаратом, якщо застосовувати його правильно. Водночас пацієнтам важливо знати про можливі ризики, особливо якщо вони мають схильність до захворювань нирок. У таких випадках лікар може порадити інші методи лікування або альтернативні лікарські засоби.

Медики також нагадують, що перед регулярним прийомом знеболювальних варто проконсультуватися з лікарем або фармацевтом, аби уникнути можливих ускладнень і зберегти здоров’я.

Раніше портал "Коментарі" писав, що на виникнення деменції впливають різні чинники, і деякі з них людина змінити не може. Йдеться, зокрема, про спадковість і вік — саме вони вважаються одними з головних факторів ризику. Проте існує й інша сторона: спосіб життя, харчування та щоденні звички.  



