Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Ці традиційні звички пророкують страшну хворобу: медики ошелешили правдою
Ці традиційні звички пророкують страшну хворобу: медики ошелешили правдою

Якщо прагнете зберегти гострий розум і хорошу пам’ять до старості, уникайте цих звичок

12 березня 2026, 08:55
На виникнення деменції впливають різні чинники, і деякі з них людина змінити не може. Йдеться, зокрема, про спадковість і вік — саме вони вважаються одними з головних факторів ризику. Проте існує й інша сторона: спосіб життя, харчування та щоденні звички. Саме ці речі людина здатна контролювати, а отже — зменшити ймовірність розвитку когнітивних порушень у майбутньому. Варто уважно проаналізувати свої повсякденні звички та за можливості відмовитися від тих, що можуть негативно позначитися на здоров’ї через роки.

Ці традиційні звички пророкують страшну хворобу: медики ошелешили правдою

Збалансоване харчування відіграє важливу роль не лише для підтримки гарної фізичної форми чи нормальної роботи серцево-судинної системи. Раціон безпосередньо впливає і на стан мозку. Щоденне отримання достатньої кількості корисних поживних речовин допомагає підтримувати когнітивні функції, покращує пам’ять і концентрацію. Фахівці наголошують: раціон, у якому менше насичених жирів і більше свіжих овочів, фруктів, бобових, цільнозернових продуктів і корисних жирів, сприяє кращій роботі мозку. Таке здорове харчування також допомагає організму ефективніше протистояти віковим змінам.

Окрім раціону, значний вплив на ризик розвитку деменції мають деякі хронічні захворювання. Зокрема, до найбільш небезпечних факторів належать цукровий діабет і підвищений артеріальний тиск, особливо якщо вони залишаються без належного лікування. Саме ці стани здатні поступово погіршувати стан судин і негативно впливати на кровопостачання мозку. 

Людям, які мають такі діагнози, важливо уважно ставитися до свого здоров’я: дотримуватися рекомендацій лікарів, правильно харчуватися, бути фізично активними та регулярно приймати призначені препарати. Контроль хронічних хвороб допомагає не лише покращити загальний стан організму, а й може стати важливим кроком у профілактиці вікових порушень пам’яті та мислення.

Як вже писали "Коментарі", нут — це справжнє джерело білка (до 20–25 г на 100 г) і клітковини, а також вітамінів груп B, A, C, E і важливих мінералів, таких як калій, магній, фосфор, залізо та цинк. Завдяки такому складу нут є майже ідеальною рослинною альтернативою м’ясу, що робить його незамінним у раціоні вегетаріанців, веганів або людей, які дотримуються посту.



