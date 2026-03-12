Эти повседневные привычки существенно увеличивают риск деменции: раскрыты неожиданные детали

На возникновение деменции влияют разные факторы, и некоторые из них человек изменить не может. Речь идет, в частности, о наследственности и возрасте – именно они считаются одними из главных факторов риска. Однако есть и другая сторона: образ жизни, питание и ежедневные привычки. Именно эти вещи человек способен контролировать, а значит уменьшить вероятность развития когнитивных нарушений в будущем. Следует внимательно проанализировать свои повседневные привычки и по возможности отказаться от тех, которые могут негативно сказаться на здоровье через годы.

Сбалансированное питание играет важную роль не только для поддержания хорошей физической формы или нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Рацион оказывает непосредственное влияние и на состояние мозга. Ежедневное получение достаточного количества полезных питательных веществ помогает поддерживать когнитивные функции, улучшает память и концентрацию. Специалисты отмечают: рацион, в котором меньше насыщенных жиров и больше свежих овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов и полезных жиров способствует лучшей работе мозга. Такое здоровое питание также помогает организму более эффективно противостоять возрастным изменениям.

Кроме рациона, значительное влияние на риск развития деменции оказывают некоторые хронические заболевания. В частности, наиболее опасными факторами являются сахарный диабет и повышенное артериальное давление, особенно если они остаются без надлежащего лечения. Именно эти состояния способны постепенно ухудшать сосуды и отрицательно влиять на кровоснабжение мозга.

Людям, имеющим такие диагнозы, важно внимательно относиться к своему здоровью: соблюдать рекомендации врачей, правильно питаться, быть физически активными и регулярно принимать назначенные препараты. Контроль хронических заболеваний помогает не только улучшить общее состояние организма, но и может стать важным шагом в профилактике возрастных нарушений памяти и мышления.

